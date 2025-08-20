इस मूलांक के लड़के होते है वफादारी की मिसाल, दिल के होते है एकदम साफ, पत्नी के साथ निभाते हैं जीवन भर का रिश्ता

Mulank 1: इस अंक के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। ये अपने जीवन में हर रिश्ते को बहुत गंभीरता से लेते हैं और पूरे दिल से निभाते हैं। आइए जानते हैं कि यह कौन सा अंक है। मूलांक 1 वाले लोग सबसे ज़्यादा वफ़ादार और उदार माने जाते हैं। ये ईमानदारी से भरे होते हैं। जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख़ को हुआ है, उनका मूलांक 1 होगा। मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य है। आपको बता दें कि सूर्य को जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है।

ये रिश्ते के प्रति होते हैं ईमानदार

मूलांक 1 वाले लोग हर रिश्ते को बड़ी शिद्दत और ईमानदारी से निभाते हैं। यही वजह है कि शादी के बाद भी ये अपने पार्टनर के प्रति बेहद वफ़ादार साबित होते हैं। ये दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटते। ये हर काम बहुत सोच-समझकर करते हैं और इनका यही गुण इन्हें जीवन में काफ़ी सफलता दिलाता है।

ये अपने जीवनसाथी के प्रति बेहद होते हैं वफ़ादार

चूँकि ये ख़ुद भी बेहद वफ़ादार होते हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि इनका जीवनसाथी धैर्यवान, आज्ञाकारी और वफ़ादार हो। ये बाहर से बहुत कठोर दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कोमल हृदय के होते हैं। मूलांक 1 वाले लोग किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं करते। ये स्वभाव से बहुत साहसी और स्वाभिमानी होते हैं। ये जीवन में चुनौतियों से नहीं घबराते।

इस मूलांक की लड़कियां होता है बहुत पावरफुल, पति और परिवार के लिए बनती हैं ढाल, हर मुश्किलों का डट के करती है सामना

अनुशासन में रहना होता है पसंद

मूलांक 1 वाले लोग अनुशासन में रहना पसंद करते हैं। हालाँकि, कभी-कभी अपनी इसी आदत के कारण ये आक्रामक भी हो जाते हैं। ये स्वभाव से थोड़े ज़िद्दी भी होते हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें हमेशा इनके हिसाब से हों।

आत्मनिर्भर और सकारात्मक सोच के होते है लोग

मूलांक 1 वाले लोगों में सूर्य के सभी गुण होते हैं – कुशाग्रता, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता। ये लोग जन्मजात नेता होते हैं। बचपन में ये दोस्तों के बीच नेतृत्व करते हैं और अक्सर स्कूल में मॉनिटर, कैप्टन या वक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। जिस तरह सूर्य सबसे ऊपर चमकता है, उसी तरह ये लोग भी हमेशा सबसे आगे रहना पसंद करते हैं। ये लोग रचनात्मक, आत्मनिर्भर और सकारात्मक सोच वाले होते हैं।

सुहागिन के अंतिम संस्कार में क्यों किया जाता है सोलह श्रृंगार? वजह कर देगी हैरान

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।