इस मूलांक की लड़कियां होता है बहुत पावरफुल, पति और परिवार के लिए बनती हैं ढाल, हर मुश्किलों का डट के करती है सामना

Mulank 1 Personality: अंक ज्योतिष के अनुसार, हर व्यक्ति का स्वभाव और जीवन उसकी जन्मतिथि से जुड़े अंक पर निर्भर करता है। कुछ अंकों की अपनी विशेषताएँ होती हैं। आपको बता दें कि कुछ लड़कियों के अंक ऐसे होते हैं जो जन्म से ही बहुत मज़बूत होती हैं और पति के साथ-साथ परिवार की ढाल बनकर सब कुछ संभाल लेती हैं। आइए जानते हैं वह अंक क्या है-

कौन सा है वो मूलांक

सभी अंक की अपनी-अपनी विशेषता होती है, लेकिन ख़ास तौर पर अंक 1 वाली लड़कियाँ बहुत ही आत्मनिर्भर मानी जाती हैं। किसी का भी जन्म महीने के 1, 10, 19 या 28 तारीख़ को हुआ रहता है, तो उनका मूलांक 1 होता है।

आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से होती है भरपूर

इस अंक का स्वामी सूर्य है और सूर्य की तरह ही ये लड़कियाँ कुशाग्रता, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से भरपूर होती हैं। ये लड़कियाँ जन्म से ही नेतृत्व के गुण लेकर आती हैं। ये कठिन परिस्थितियों में कभी हार नहीं मानतीं और डटकर खड़ी रहती हैं। ये न सिर्फ़ घर की ज़िम्मेदारी निभाती हैं, बल्कि परिवार को एकजुट भी रखती हैं।

हर समस्या का निकाल लेती है समाधान

ये अपने पति और परिवार के लिए ढाल की तरह काम करती हैं। ये अपनी समझदारी और साहस से हर समस्या का समाधान करती हैं। ये हमेशा परिवार के लिए सुरक्षा कवच बनी रहती हैं। अंक 1 वाली लड़कियाँ शादी के बाद अपने पति का सबसे बड़ा सहारा बनती हैं। जब भी उनके पति किसी तनाव या कठिनाई का सामना करते हैं, तो वे अपने आत्मविश्वास और साहस से उनका मनोबल बढ़ाती हैं।

