Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी आज, इन दिन जलाएं घर इन जगहों पर दीपक मिलेगी भगवान विष्णु की असीम कृपा

Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ती है. आज यानी कि 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा. इस दिन विधि-विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा और व्रत किया जाता है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार, मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत और पूजन करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है.

मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस दिन पूजा के साथ-साथ कुछ विशेष जगहों पर दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है. तो आइए जानते हैं कि इस दिन किन जगहों पर दीपक जलाना चाहिए.

मोक्षदा एकादशी के दिन इन जगहों पर जलाएं दीपक

मोक्षदा एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं. ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर पर प्रवेश नहीं करती है.

इस दिन आप सुबह और शाम दोनों समय तुलसी माता के पास घी का दीपक जरूर जलाएं. ऐसा करने से आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है.

मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दीपक जलाना चाहिए.

हिंदू धर्म में पीपल का वृक्ष विशेष माना जाता है. पीपल के पेड़ में देवताओं और पितरों का वास होता है. इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे भी दीपक जलाना चाहिए.