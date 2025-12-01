Home > धर्म > Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी आज, इन दिन जलाएं घर इन जगहों पर दीपक मिलेगी भगवान विष्णु की असीम कृपा

Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी आज, इन दिन जलाएं घर इन जगहों पर दीपक मिलेगी भगवान विष्णु की असीम कृपा

Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत और पूजन करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. इस दिन पूजा-पाठ के साथ-साथ कुछ विशेष जगहों पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है. ऐसा करने से भगवान विष्णु की आपके ऊपर कृपा बनी रहती है.

By: Shivi Bajpai | Published: December 1, 2025 8:45:09 AM IST

vishnu ji
vishnu ji


Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ती है. आज यानी कि 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा. इस दिन विधि-विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा और व्रत किया जाता है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार, मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत और पूजन करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है.

मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस दिन पूजा के साथ-साथ कुछ विशेष जगहों पर दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है. तो आइए जानते हैं कि इस दिन किन जगहों पर दीपक जलाना चाहिए.

Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी आज, जानें इस दिन का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि

मोक्षदा एकादशी के दिन इन जगहों पर जलाएं दीपक

  • मोक्षदा एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं. ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर पर प्रवेश नहीं करती है.
  • इस दिन आप सुबह और शाम दोनों समय तुलसी माता के पास घी का दीपक जरूर जलाएं. ऐसा करने से आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है.
  • मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दीपक जलाना चाहिए.
  • हिंदू धर्म में पीपल का वृक्ष विशेष माना जाता है. पीपल के पेड़ में देवताओं और पितरों का वास होता है. इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे भी दीपक जलाना चाहिए.

Premanand Maharaj: क्या भगवान हमारी बातों को सुनते हैं? जानें प्रेमानंद महाराज ने क्या दिया इसका जवाब?

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: bhagwan vishnulord vishnumokshada ekadashi 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोजाना खजूर खाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे, दिल के...

December 2, 2025

पफर जैकेट को करना चाहते हैं साफ, तो इन आसान...

December 2, 2025

इस रेसिपी से 10 मिनट में बनाएं विंटर स्पेशल ग्रीन...

December 2, 2025

सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से ठीक होती हैं...

December 2, 2025

स्नैक्स में खाना चाहते हैं कुछ चटपटा, तो इस रेसिपी...

December 2, 2025

रोजाना एक अनार खाने से मिलेंगे कई फायदे, हीमोग्लोबिन बढ़ाने...

December 2, 2025
Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी आज, इन दिन जलाएं घर इन जगहों पर दीपक मिलेगी भगवान विष्णु की असीम कृपा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी आज, इन दिन जलाएं घर इन जगहों पर दीपक मिलेगी भगवान विष्णु की असीम कृपा
Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी आज, इन दिन जलाएं घर इन जगहों पर दीपक मिलेगी भगवान विष्णु की असीम कृपा
Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी आज, इन दिन जलाएं घर इन जगहों पर दीपक मिलेगी भगवान विष्णु की असीम कृपा
Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी आज, इन दिन जलाएं घर इन जगहों पर दीपक मिलेगी भगवान विष्णु की असीम कृपा