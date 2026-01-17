Home > धर्म > Mauni Amavasya 2026 Kab Hai: 18 या 19 जनवरी, साल 2026 की पहली अमावस्या कब? नोट करें सही डेट और इस अमावस्या तिथि का महत्व

Mauni Amavasya 2026: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व बताया गया है. हर माह की अमावस्या तिथि का अपना अलग और विशेष महत्व है. साल 2026 की पहली अमावस्या मौनी अमावस्या है. इस दिन बहुत सी चीजों का करना विशेष माना गया है. जानते हैं कब पड़ेगी साल की पहली अमावस्या.

By: Tavishi Kalra | Published: January 17, 2026 11:42:33 AM IST

Mauni Amavasya 2026 Kab Hai:  साल 2026 की पहली और सबसे बड़ी अमावस्या 18 जनवरी 2026, रविवार के दिन पड़ रही है. लेकिन 19 जनवरी को भी अमावस्या तिथि पड़ने के कारण लोगों में इस तिथि को लेकर संशय बना हुआ है कि अमावस्या कब से कब तक है.

इस दिन को बहुत विशेष माना जा रहा है. इस दिन पितरों का तर्पण, स्नान-दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. 

18 या 19 जनवरी 2026 कब है मौनी अमावस्या?

साल 2026 में अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 जनवरी को रात 12 बजकर 3 मिनट पर होगी. साथ ही अमावस्या तिथि 19 जनवरी को रात 1 बजकर 21 मिनट तक रहेगी. इसीलिए मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या उदयातिथि के कारण 18 जनवरी को ही मनाई जाएगी.

गंगा स्नान का महत्व (Benefits of Ganga Snan)

माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृतमय हो जाता है. इस दिन गंगा में स्नान से पापों के कष्ट दूर होते हैं और मन भी स्वच्छ होता है. इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है.

मौन व्रत (Maun Vrat) 

माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत का विशेष महत्व है. इस दिन साधु-संत मौन व्रत रखते हैं. माना जाता है ऐसा करने से मन पवित्र होता है और मन में अच्छे विचार आते हैं और मन ध्यान में लगा पाते हैं.

पितरों का तर्पण (Tarpan)

मौनी अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए  पितरो का तर्पण करना जरूरी होता है. इस दिन पितरों के नाम से दान जरूर करें और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करें.

Magh Gupt Navratri 2026: 19 जनवरी से माघ गुप्त नवरात्रि, सुख-शांति के लिए कर लें यह उपाय

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता 

Tags: amavasya 2026first amavasya 2026kab hai amavasyaMagh Amavasyamagh amavsaya 2026magh mela 2026mauni amavasya 2026Mauni Amavasya 2026 Dateprayagraj magh snanprayanraj magh mela 2026
