  Magh Gupt Navratri 2026: 19 जनवरी से माघ गुप्त नवरात्रि, सुख-शांति के लिए कर लें यह उपाय

Magh Gupt Navratri 2026: 19 जनवरी से माघ गुप्त नवरात्रि, सुख-शांति के लिए कर लें यह उपाय

Magh Gupt Navratri 2026:  माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जनवरी से होने वाली है, इस दौरान कुछ विशेष उपाय के करने से आप जीवन में तरक्की पा सकते हैं और परेशानियों को दूर कर सकते हैं.


By: Tavishi Kalra | Published: January 17, 2026 11:17:16 AM IST

Magh Gupt Navratri 2026

माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत जल्द होने वाली है. शारदीय और चैत्र नवरात्रि की तरह माघ माह में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रि में भी अनुष्ठान का विधि-विधान से पालन किया जाता है.

Magh Gupt Navratri 2026

साल 2026 में माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जनवरी से हो रही है. हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से माघ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होते हैं. इन का समापन 27 जनवरी 2026 को होगा.

Magh Gupt Navratri 2026

इस दौरान मां की कृपा पाने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं. इस दौरान घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए शाम के समय घर में दीपक में लौंग जालकर जलाएं और इसको पूरे घर में घूमाएं, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है.

Magh Gupt Navratri 2026

गुप्त नवरात्रि के दौरान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अष्टमी तिथि के दिन पान के पत्ते पर केसर से श्री लिखकर मां को अर्पित करें. गुप्त नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसको अपनी तिजोरी में रख लें.

Magh Gupt Navratri 2026

अगर आपको लगता है कि किसी की बुरी नजर आपके घर पर है या बुरी शक्तियों का प्रभाव आपको नजर आता है तो माघ माह के गुप्त नवरात्रि में एक ऐसे स्थान पर जहां किसी की नजर ना पड़े एक कटोरी में साबुत काली मिर्च डाल कर रख दें और अगले दिन इसे दूर फेंक दें.

Magh Gupt Navratri 2026

गुप्त नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा का दुर्गा सप्तशती पाठ अवश्य करें. ऐसा करने से मां की कृपा बनी रहती है.

