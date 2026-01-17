Magh Gupt Navratri 2026: 19 जनवरी से माघ गुप्त नवरात्रि, सुख-शांति के लिए कर लें यह उपाय
Magh Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जनवरी से होने वाली है, इस दौरान कुछ विशेष उपाय के करने से आप जीवन में तरक्की पा सकते हैं और परेशानियों को दूर कर सकते हैं.
माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत जल्द होने वाली है. शारदीय और चैत्र नवरात्रि की तरह माघ माह में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रि में भी अनुष्ठान का विधि-विधान से पालन किया जाता है.
साल 2026 में माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जनवरी से हो रही है. हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से माघ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होते हैं. इन का समापन 27 जनवरी 2026 को होगा.
इस दौरान मां की कृपा पाने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं. इस दौरान घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए शाम के समय घर में दीपक में लौंग जालकर जलाएं और इसको पूरे घर में घूमाएं, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है.
गुप्त नवरात्रि के दौरान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अष्टमी तिथि के दिन पान के पत्ते पर केसर से श्री लिखकर मां को अर्पित करें. गुप्त नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसको अपनी तिजोरी में रख लें.
अगर आपको लगता है कि किसी की बुरी नजर आपके घर पर है या बुरी शक्तियों का प्रभाव आपको नजर आता है तो माघ माह के गुप्त नवरात्रि में एक ऐसे स्थान पर जहां किसी की नजर ना पड़े एक कटोरी में साबुत काली मिर्च डाल कर रख दें और अगले दिन इसे दूर फेंक दें.
गुप्त नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा का दुर्गा सप्तशती पाठ अवश्य करें. ऐसा करने से मां की कृपा बनी रहती है.