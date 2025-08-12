इन 3 राशियों पर मेहरबान होने जा रहा मंगल! 18 महीने बाद सिंह राशि में प्रवेश कर रहे ग्रहों के सेनापति

Mangal Gochar 2025: ग्रहों के सेनापति इस बार 3 राशियों पर मेहरबान होने जा रहे हैं। इससे व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाएगा। घर में मंगल कार्यक्रम की भी योजना बन सकती है। साथ ही हर तरह के कष्टों से भी मुक्ति मिलने की संभावना है। मंगल ग्रह द्वारा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने के लिए 18 महीनों का समय लग जाता है। फिलहाल मंगल अपनी राशी में लौटने की तैयारी कर रहे हैं।

सिंह राशि

संपत्ति खरीदने के अवसर, ज़मीन/संपत्ति की खरीद-बिक्री से लाभ, और पैतृक संपत्ति से संभावित लाभ।

नौकरीपेशा लोगों के लिए आय में वृद्धि और पदोन्नति के अवसर, और व्यवसाय में नए साझेदारों के साथ काम करने के अवसर।

पुराने निवेशों से अच्छे रिटर्न की उम्मीद।

माता के साथ संबंधों में मजबूती।

कुंभ राशि

मंगल का गोचर कुंडली के कर्म भाव पर संचरण करियर और व्यवसाय में विशेष उन्नति दिला सकता है।

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नौकरी मिल सकती है, और हर क्षेत्र में सहयोग मिलेगा।

नौकरी, व्यवसाय में उन्नति होगी, लंबी दूरी की यात्राएं फायदेमंद रहेंगी और पिता या गुरु से सहायता मिल सकती है।

व्यापारियों को अच्छा धनलाभ हो सकता है, खासकर संपत्ति, रियल एस्टेट, पुलिस और सेना से जुड़े लोगों को।

आप लोगों के लिए मंगल ग्रह का गोचर सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि मंगल ग्रह आपकी राशि से धन और वाणी

तुला राशि

आकस्मिक धनलाभ के योग बनेंगे

पार्टनरशिप के काम में आपको लाभ के योग

स्थान पर संचरण करेंगे। इसलिए इस दौरान आप

पढ़ाई में सफलता और नए कौशल सीखने के लिए अनुकूल

