Home > धर्म > इन 3 राशियों पर मेहरबान होने जा रहा मंगल! 18 महीने बाद सिंह राशि में प्रवेश कर रहे ग्रहों के सेनापति

इन 3 राशियों पर मेहरबान होने जा रहा मंगल! 18 महीने बाद सिंह राशि में प्रवेश कर रहे ग्रहों के सेनापति

Mangal Gochar 2025: वृश्चिक राशि में मंगल गोचर करने जा रहे हैं। इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन 3 राशियों के लिए ये बेहद शुभ होने जा रहा है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 12, 2025 11:54:38 IST

Mangal Gochar 2025
Mangal Gochar 2025

Mangal Gochar 2025: ग्रहों के सेनापति  इस बार 3 राशियों पर मेहरबान होने जा रहे हैं। इससे व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाएगा। घर में मंगल कार्यक्रम की भी योजना बन सकती है। साथ ही हर तरह के कष्टों से भी मुक्ति मिलने की संभावना है। मंगल ग्रह द्वारा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने के लिए 18 महीनों का समय लग जाता है। फिलहाल मंगल अपनी राशी में लौटने की तैयारी कर रहे हैं।

सिंह राशि

  • संपत्ति खरीदने के अवसर, ज़मीन/संपत्ति की खरीद-बिक्री से लाभ, और पैतृक संपत्ति से संभावित लाभ।
  • नौकरीपेशा लोगों के लिए आय में वृद्धि और पदोन्नति के अवसर, और व्यवसाय में नए साझेदारों के साथ काम करने के अवसर।
  •  पुराने निवेशों से अच्छे रिटर्न की उम्मीद।
  •  माता के साथ संबंधों में मजबूती।

 कुंभ राशि

  • मंगल का गोचर कुंडली के कर्म भाव पर संचरण करियर और व्यवसाय में विशेष उन्नति दिला सकता है।
  • नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नौकरी मिल सकती है, और हर क्षेत्र में सहयोग मिलेगा।
  • नौकरी, व्यवसाय में उन्नति होगी, लंबी दूरी की यात्राएं फायदेमंद रहेंगी और पिता या गुरु से सहायता मिल सकती है।
  • व्यापारियों को अच्छा धनलाभ हो सकता है, खासकर संपत्ति, रियल एस्टेट, पुलिस और सेना से जुड़े लोगों को।
  • आप लोगों के लिए मंगल ग्रह का गोचर सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि मंगल ग्रह आपकी राशि से धन और वाणी 

तुला राशि

  • आकस्मिक धनलाभ के योग बनेंगे
  • पार्टनरशिप के काम में आपको लाभ के योग 
  • स्थान पर संचरण करेंगे। इसलिए इस दौरान आप
  • पढ़ाई में सफलता और नए कौशल सीखने के लिए अनुकूल

इस हफ्ते सूर्य करेंगे अपनी सबसे प्रिय राशि में गोचर, इन 4 राशियों की बदल जाएगी किस्मत…अंबानी जैसी हासिल होगी दौलत!

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

Tags: Mangal Gochar 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आप भी जानिए white sauce pasta बनाने का सबसे आसान...

August 11, 2025

जानिए आंवला खाने के बेहतरीन फायदे

August 11, 2025

जानिए किसको नहीं पीना चाहिए चुकंदर का जूस

August 11, 2025

भारत के ये कुछ खास मसालों का राज जानकर, आप...

August 11, 2025

सारा अली खान के जन्मदिन के मौके पर आप भी...

August 11, 2025

कब्ज की समस्या है परेशान तो करना शुरू कर दें...

August 10, 2025
इन 3 राशियों पर मेहरबान होने जा रहा मंगल! 18 महीने बाद सिंह राशि में प्रवेश कर रहे ग्रहों के सेनापति

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इन 3 राशियों पर मेहरबान होने जा रहा मंगल! 18 महीने बाद सिंह राशि में प्रवेश कर रहे ग्रहों के सेनापति

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इन 3 राशियों पर मेहरबान होने जा रहा मंगल! 18 महीने बाद सिंह राशि में प्रवेश कर रहे ग्रहों के सेनापति
इन 3 राशियों पर मेहरबान होने जा रहा मंगल! 18 महीने बाद सिंह राशि में प्रवेश कर रहे ग्रहों के सेनापति
इन 3 राशियों पर मेहरबान होने जा रहा मंगल! 18 महीने बाद सिंह राशि में प्रवेश कर रहे ग्रहों के सेनापति
इन 3 राशियों पर मेहरबान होने जा रहा मंगल! 18 महीने बाद सिंह राशि में प्रवेश कर रहे ग्रहों के सेनापति
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?