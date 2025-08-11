Home > अध्यात्म > इस हफ्ते सूर्य करेंगे अपनी सबसे प्रिय राशि में गोचर, इन 4 राशियों की बदल जाएगी किस्मत…अंबानी जैसी हासिल होगी दौलत!

इस हफ्ते सूर्य करेंगे अपनी सबसे प्रिय राशि में गोचर, इन 4 राशियों की बदल जाएगी किस्मत…अंबानी जैसी हासिल होगी दौलत!

Surya Gochar : इस हफ्ते सूर्य देव अपनी सबसे प्रिय राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस बार यह गोचर कुछ राशि वालों के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। आईए जानते हैं किसकी इस हफ्ते किस्मत चमकने वाली है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 11, 2025 09:49:06 IST

Surya Gochar
Surya Gochar

Surya Gochar : सूर्य ग्रह 16 अगस्त की देर रात 2 बजे सिंह राशि में गोचर करने जा रहा है। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। मान्यता है कि अगर सूूर्य आपकी कुंडली में हो तो आपको समाज में मान-सम्मान की प्राप्ती होती है। इस बार सूर्य के गोचर के दौरान कई राशियों को लाभ मिलने वाला है। साथ ही कई राशियों की किस्मत बदलने वाली है। 

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए इस बार सूर्य का गोचर शुभ संकेत लेकर आ रहा है। आप इस दौरान करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। साथ ही करियर में आ रही परेशानियों का भी निदान हो जाएगी। इस दौरान आपको करियर के साथ-साथ व्यवसाय में भी खूब लाभ मिलेगा। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की उम्मीद है। साथ ही कई बड़े-बड़े लाभ इस सूर्य गोचर के दौरान दिख रहा है। 

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर काफी लाभदायक साबित होगा। विभिन्न स्रोतों से धन लाभ भी होगा। इस राशि के जातक अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, तो अच्छे अंक प्राप्त होंगे। रूके हुए कई काम भी पूरे हो सकते हैं। साथ ही नौकरी बदलने की योजना में सफलता मिलने के आसार हैं। 

वृश्चिक राशि 

यह समय आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगा। नौकरी और व्यापार दोनों में अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। साथ ही समाज में मान-सम्मान भी बढ़ेगा। 

Vastu Guru Manyyaa Exclusive : कन्या से कुंभ तक इस हफ्ते किसकी चमकेगी किस्मत, कौन सी राशी बनेगी राजा से रंक…जानें इस हफ्ते का राशिफल

मकर राशि

 इस राशि के जातकों को मेहनत का फल मिलेगा। साथ ही  आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आप कई माध्यमों से धन कमा सकते हैं। 

क्या है ‘आना कुड़मा’ परंपरा? भारत के इस राज्य में होती है आत्माओं की पूजा! शादी पर दिया जाता है भूतों को न्योता…

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

Tags: Surya Gochar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कब्ज की समस्या है परेशान तो करना शुरू कर दें...

August 10, 2025

घर पर झट से तैयार करें तुलसी के पत्तों से...

August 10, 2025

बिल्ली के बारे 10 ऐसे मजेदार चीजें, जिसे सुन दंग...

August 10, 2025

कच्चा खजूर vs पका कौन सा है ज्यादा फायदेमंद ?

August 10, 2025

इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं पीनी चाहिए इलायची...

August 10, 2025

मसूरी के आसपास की ये जगहें आपको बना देंगी नेचर...

August 10, 2025
इस हफ्ते सूर्य करेंगे अपनी सबसे प्रिय राशि में गोचर, इन 4 राशियों की बदल जाएगी किस्मत…अंबानी जैसी हासिल होगी दौलत!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इस हफ्ते सूर्य करेंगे अपनी सबसे प्रिय राशि में गोचर, इन 4 राशियों की बदल जाएगी किस्मत…अंबानी जैसी हासिल होगी दौलत!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस हफ्ते सूर्य करेंगे अपनी सबसे प्रिय राशि में गोचर, इन 4 राशियों की बदल जाएगी किस्मत…अंबानी जैसी हासिल होगी दौलत!
इस हफ्ते सूर्य करेंगे अपनी सबसे प्रिय राशि में गोचर, इन 4 राशियों की बदल जाएगी किस्मत…अंबानी जैसी हासिल होगी दौलत!
इस हफ्ते सूर्य करेंगे अपनी सबसे प्रिय राशि में गोचर, इन 4 राशियों की बदल जाएगी किस्मत…अंबानी जैसी हासिल होगी दौलत!
इस हफ्ते सूर्य करेंगे अपनी सबसे प्रिय राशि में गोचर, इन 4 राशियों की बदल जाएगी किस्मत…अंबानी जैसी हासिल होगी दौलत!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?