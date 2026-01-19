Home > धर्म > Magh Gupt Navratri 2026: आज 19 जनवरी से माघ गुप्त नवरात्रि शुरू, जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण तिथि का कैलेंडर

Magh Gupt Navratri 2026: आज 19 जनवरी से माघ गुप्त नवरात्रि शुरू, जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण तिथि का कैलेंडर

Magh Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रि आज से शुरू हो रहे हैं. यहां पढ़ें आज घटस्थापना का शुभ मुहूर्त और जानें नौ दिन व्रत की संपूर्ण तिथि का कैलेंडर.

By: Tavishi Kalra | Published: January 19, 2026 7:06:01 AM IST

Magh Gupt Navratri 2026: आज 19 जनवरी से माघ गुप्त नवरात्रि शुरू, जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण तिथि का कैलेंडर


Magh Gupt Navratri 2026: माघ माह की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत आज यानि 19 जनवरी से हो रही है. माघ नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है. नवरात्रि नौ दिनों की अवधि है जो शक्ति और मां देवी के नौ रूपों को समर्पित है. इस दिन को बहुत विशेष माना जाता है. हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है. इस गुप्त नवरात्रि की तंत्र साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है. माघ गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी से 28 जनवरी 2026 कर रहेंगे.

You Might Be Interested In

शारदीय नवरात्रि में  जिस प्रकार विधि-विधान से नियमों का पालन किया जाता है उसी प्रकार माघ गुप्त नवरात्रि के समय भी पालन किया जाता है. घटस्थापना मुहूर्त, शारदीय नवरात्रि के समय अधिक लोकप्रिय होता है, किन्तु माघ गुप्त नवरात्रि में भी इसकी आवश्यकता होती है. जानते हैं साल 2026 माघ गुप्त नवरात्रि की तिथि और इस दिन घटस्थापना का शुभ मुहूर्त

माघ गुप्त नवरात्रि तिथि और घटस्थापना शुभ मुहूर्त

इस दिन प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 19 जनवरी को 1 रात 1 बजकर 21 मिनट पर होगी. वहीं प्रतिपदा तिथि समाप्त 20 जनवरी को रात 2 बजकर 14 मिनट पर होगी. इस दिन घटस्थापना शुभ मुहूर्त में करना शुभ होता है. इस दिन घटस्थापना का शुभ मुहूर्त  सुबह 07 बजकर 14 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 46 मिनट तक रहेगा. इसकी कुल अवधि रहेगी 03 घण्टे 32 मिनट्स. वहीं अगर आप इस समय घटस्थापना नहीं कर पाते तो आप अभिजित मुहूर्त में भी घटस्थापना कर सकते हैं. आज अभिजित मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजकर 11 मिनट से लेकर 12 बजकर 53 मिनट कर. जिसकी कुल अवधि 42 मिनट रहेगी.

You Might Be Interested In

माघ गुप्त नवरात्रि 2026 तिथियां

19 जनवरी 2026 – प्रतिपदा तिथि
20 जनवरी 2026 – द्वितीया तिथि
21 जनवरी 2026 – तृतीया तिथि
22 जनवरी 2026 – चतुर्थी तिथि
23 जनवरी 2026 – पंचमी तिथि
24 जनवरी 2026 – षष्ठी तिथि
25 जनवरी 2026 – सप्तमी तिथि
26 जनवरी 2026 – अष्टमी तिथि
27 जनवरी 2026 – नवमी तिथि
28 जनवरी 2026 – नवरात्रि व्रत पारण

23 या 24 जनवरी, बसंत पंचमी 2026 में कब, नोट करें सही डेट, पूजा का शुभ मुहूर्त और इस दिन का महत्व

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता 

You Might Be Interested In
Tags: gupt navratri 2026maa durgaMagh Gupt Navratri 2026Magh Gupt Navratri 2026 dateMagh Gupt Navratri 2026 ghatsthapana muhuratMagh Gupt Navratri niyam
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Magh Gupt Navratri 2026: आज 19 जनवरी से माघ गुप्त नवरात्रि शुरू, जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण तिथि का कैलेंडर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Magh Gupt Navratri 2026: आज 19 जनवरी से माघ गुप्त नवरात्रि शुरू, जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण तिथि का कैलेंडर
Magh Gupt Navratri 2026: आज 19 जनवरी से माघ गुप्त नवरात्रि शुरू, जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण तिथि का कैलेंडर
Magh Gupt Navratri 2026: आज 19 जनवरी से माघ गुप्त नवरात्रि शुरू, जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण तिथि का कैलेंडर
Magh Gupt Navratri 2026: आज 19 जनवरी से माघ गुप्त नवरात्रि शुरू, जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण तिथि का कैलेंडर