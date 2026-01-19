Magh Gupt Navratri 2026: आज 19 जनवरी से माघ गुप्त नवरात्रि शुरू, जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण तिथि का कैलेंडर

Magh Gupt Navratri 2026: माघ माह की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत आज यानि 19 जनवरी से हो रही है. माघ नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है. नवरात्रि नौ दिनों की अवधि है जो शक्ति और मां देवी के नौ रूपों को समर्पित है. इस दिन को बहुत विशेष माना जाता है. हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है. इस गुप्त नवरात्रि की तंत्र साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है. माघ गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी से 28 जनवरी 2026 कर रहेंगे.

शारदीय नवरात्रि में जिस प्रकार विधि-विधान से नियमों का पालन किया जाता है उसी प्रकार माघ गुप्त नवरात्रि के समय भी पालन किया जाता है. घटस्थापना मुहूर्त, शारदीय नवरात्रि के समय अधिक लोकप्रिय होता है, किन्तु माघ गुप्त नवरात्रि में भी इसकी आवश्यकता होती है. जानते हैं साल 2026 माघ गुप्त नवरात्रि की तिथि और इस दिन घटस्थापना का शुभ मुहूर्त

माघ गुप्त नवरात्रि तिथि और घटस्थापना शुभ मुहूर्त

इस दिन प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 19 जनवरी को 1 रात 1 बजकर 21 मिनट पर होगी. वहीं प्रतिपदा तिथि समाप्त 20 जनवरी को रात 2 बजकर 14 मिनट पर होगी. इस दिन घटस्थापना शुभ मुहूर्त में करना शुभ होता है. इस दिन घटस्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 07 बजकर 14 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 46 मिनट तक रहेगा. इसकी कुल अवधि रहेगी 03 घण्टे 32 मिनट्स. वहीं अगर आप इस समय घटस्थापना नहीं कर पाते तो आप अभिजित मुहूर्त में भी घटस्थापना कर सकते हैं. आज अभिजित मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजकर 11 मिनट से लेकर 12 बजकर 53 मिनट कर. जिसकी कुल अवधि 42 मिनट रहेगी.

माघ गुप्त नवरात्रि 2026 तिथियां

19 जनवरी 2026 – प्रतिपदा तिथि

20 जनवरी 2026 – द्वितीया तिथि

21 जनवरी 2026 – तृतीया तिथि

22 जनवरी 2026 – चतुर्थी तिथि

23 जनवरी 2026 – पंचमी तिथि

24 जनवरी 2026 – षष्ठी तिथि

25 जनवरी 2026 – सप्तमी तिथि

26 जनवरी 2026 – अष्टमी तिथि

27 जनवरी 2026 – नवमी तिथि

28 जनवरी 2026 – नवरात्रि व्रत पारण

