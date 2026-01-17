23 या 24 जनवरी, बसंत पंचमी 2026 में कब, नोट करें सही डेट, पूजा का शुभ मुहूर्त और इस दिन का महत्व

Basant Panchami 2026 date: बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती को समर्पित है, इस दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा-अर्चना की जाती है. मां सरस्वती ज्ञान, कला, संगीत, विज्ञान की देवी है उनकी आराधना के बिना बसंत पंचमी का पर्व अधूरा माना जाता है.

साल 2026 में बसंत पंचमी कब?

बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है.साल 2026 में पंचमी तिथि की शुरुआत 23 जनवरी को रात 2 बजकर 28 मिनट पर होगी, जिसका अंत 24 जनवरी को रात 1 बजकर 46 मिनट पर होगा. इसीलिए बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी, शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा.

बसंत पंचमी 2026 पूजा मुहूर्त

बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा का मुहूर्त सुबह 07:13 से 12:33 तक रहेगा.जिसकी कुल अवधि – 05 घण्टे 20 मिनट्स रहेगी.

बसंत पंचमी के दिन को शुभ कार्यो के लिये उपयुक्त माना जाता है. इसी वजह से बसंक पंचमी का दिन अबूझ मुहूर्त है इश दिन नए और मांगलिक काम की शुरुआत कर सकते हैं.

बसंत पंचमी के दिन किसी भी समय सरस्वती पूजा की जा सकती है परन्तु पूर्वाह्न का समय पूजा के लिये श्रेष्ठ माना जाता है. इस दिन सभी विद्यालयों और शिक्षा केन्द्रों में पूर्वाह्न के समय ही सरस्वती पूजा कर माता सरस्वती का आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है. इस दिन सरस्वती वंदना की जाती है.

इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व है. इस दिन लोग पूले रंग के वस्त्र पहनते हैं और पीले रंग की मिठाई का लोग मां सरस्वती को लगाते हैं.

इस दिन ज्ञान प्राप्ति के लिए छोटे बच्चों को हाथ में कलम पकड़कर खिलवाया जाता है. बच्चा इस दिन पहला अक्षर अपने हाथ से लिखना है और मां सरस्वती का आशीर्वाद लेता है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता