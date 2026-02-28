Holika Dahan 2026: आखिर क्यों लोग होलिका की धधकती आग घर लाते हैं, क्या है इस अनोखी मान्यता का राज़?

हर साल होली पर नई अग्नि

इसकी वजह से घर से सुख-समृद्धि बनी रहती है. हर साल होली पर नई अग्नि घर में लाई जाती है. अग्नि न बुझे इसलिए उसे चूल्हे की राख में दबा कर रखते थे और भर दिया जाता था. अगले दिन इन्हीं अंगारों से आग जलाते और यह प्रक्रिया निरंतर हर साल इसी तरह से चलती रहती है.