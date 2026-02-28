कौन बना रांची नगर निगम का मेयर, जानिये सभी 53 वार्ड पर कौन जीता और कौन हारा?

Ranchi Mayor Election 2026 Results: झारखंड के 48 निकायों के नतीजे घोषित हो गए हैं. भारतीय जनता पार्टी का दम इस चुनाव में खूब देखने को मिला जबकि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को संघर्ष करना पड़ा. विधानसभा चुनाव से पहले ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं. वहीं, झारखंड की राजधानी रांची को अपनी नई मेयर मिल गई है. कड़े मुकाबले भाजपा समर्थित प्रत्याशी रोशनी खलखो ने जीत हासिल की. उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी रमा खलखो को 14,363 वोटों के बड़े अंतर से हराया. पूर्व मेयर रमा खलखो को 1,43,306 वोट मिले.
रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्डों के चुनाव परिणाम
नकुल तिर्की : वार्ड 1
————-
वार्ड 2
सविता कच्छप – 3522
सरिता देवी – 3425
अंतर – 97 वोट
————-
वार्ड 3
बसंती कच्छप – 1683 वोट
देवंती कुमारी – 1274 वोट
अंतर – 409
————-
वार्ड 4
अमित मुंडा – 2606 वोट
हुसन आरा – 1875 वोट
अंतर – 731
————-
वार्ड 5
अवधेश बैठा – 3396
कर्मदेव बैठा – 2474
अंतर – 922
————-
वार्ड 6
मोनिका खलखो – 1928
रीना देवी – 1481
अंतर – 447
————-
वार्ड 7
मीनू देवी – 1668
ज्योत्सना सुरीन – 1381
अंतर – 287
————-
वार्ड 8
किरण खलखो – 2059
प्रियंका सिंह – 1445
अंतर – 614
————-
वार्ड 9
प्रीति रंजन – 2922
फातिमा हसन – 1015
अंतर – 1907
————-
वार्ड 10
संगीता देवी – 3715
सरस्वती महतो – 2047
अंतर – 1668
————-
वार्ड – 11
आलिया नाज – 3316
श्रवण कुमार महतो – 1527
अंतर – 1789
————-
वार्ड 12
कुलभूषण डुंगडुंग – 4225
रोज मधु तिर्की – 1593
अंतर – 2632
————-
वार्ड 13
पवन तिर्की – 2876
प्रभुदायल बड़ाइक – 2231
अंतर – 645
————-
वार्ड 14
अंजू देवी – 2339
कांति कुमारी – 2243
अंतर – 96
————-
वार्ड 15
गजाला परवीन – 1820
राशदा मंजर – 1546
अंतर – 246
————-
वार्ड 16
मो सलाउद्दीन – 4053
नाजिया रज़ा – 3373
अंतर – 680
————-
वार्ड 17
फातमा शमीम – 3615
सुलेखा कुमारी – 1918
अंतर- 1697
————-
वार्ड 19
गीता कुमारी – 3266
बिमला कुमारी – 2041
अंतर – 1225
————-
वार्ड 20
सुनील यादव – 3789
मनीष कुमार साहू – 2832
अंतर – 957
————-
वार्ड 21
मो. एहतेशाम – 2726
संजीव कुमार – 1072
अंतर – 1654
————-
वार्ड 22
मो असलम – 7353
अनवर हुसैन – 2127
अंतर – 5226
————-
वार्ड 23
फरहा नाज – 7385
निलोफर मुख्तार – 3015
अंतर – 4370
————-
वार्ड 25
सुषमा राज – 773
जूही सिन्हा – 552
अंतर – 221
————-
वार्ड 26
प्रदीप कुमार – 4172
गोपाल प्रसाद सोनी – 1391
अंतर – 2781
————-
वार्ड 27
बबली सोनी – 4001
महिमा कुमारी – 3756
अंतर – 245
————-
वार्ड 28
रश्मि चौधरी – 4774
आशा देवी – 4022
अंतर – 752
————-
वार्ड 29
सुनील यादव – 1380
फैयाज वारसी – 1259
अंतर – 121
————-
वार्ड 31
नीरज कुमार – 4766
अशोक यादव – 2073
अंतर – 2693
————-
वार्ड 32
संजय कुमार – 2103
गीता कुजूर – 1319
अंतर – 784
————-
वार्ड 33
पुष्पा टोप्पो – 2609
कुमुद कुमारी – 2535
अंतर 74
————-
वार्ड 34
अजीत कच्छप – 2054
ओमप्रकाश – 1467
अंतर – 1912
—————
वार्ड 35
रजनी लिंडा – 3634
रेशमी तिर्की – 2680
अंतर – 954
—————
वार्ड 36
निहारिका कुमारी- 3747
सविता कुजूर- 3281
अंतर – 466
—————
वार्ड 37
परमेश्वर सिंह – 3821
कृष्णकांत राम – 1909
अंतर – 587
————-
वार्ड 38
अवधेश कुमार ठाकुर – 1982
शैलेन्द्र कुमार – 1956
अंतर – 26
————-
वार्ड 39
शीला देवी – 4378
सुमन देवी – 3216
अंतर – 1162
————-
वार्ड 40
सुचिता रानी राय – 2312
किरण देवी – 2191
अंतर – 130
————-
वार्ड 41
नीलम चौधरी – 2090
उर्मिला यादव – 1765
अंतर – 325
————-
वार्ड 42
ममता सोनी – 1395
प्रीति देवी – 1115
अंतर – 280
————-
वार्ड 43
शशि सिंह – 3559
प्रताप सिंह – 649
अंतर – 2910
————-
वार्ड 44
परमजीत सिंह – 1684
मो. फिरोज – 1503
अंतर – 181
————-
वार्ड 45
नसीम गद्दी – 2796
मो इमरान – 2527
अंतर – 269
————-
वार्ड 48
अमित मिंज – 1809
संदीप तिर्की – 1428
अंतर – 381
————-
वार्ड 49
जमीला खातून – 2486
निकिता कुमारी – 1519
अंतर – 967
————-
वार्ड 50
सुनीता तिग्गा – 4122
रीना देवी – 3149
अंतर – 973
————-
वार्ड 51
सविता लिंडा – 2642
सुनील मिंज – 1024
अंतर – 1618
————-
वार्ड 52
पीटर खोया – 6717
बबलू उरांव – 2044
अंतर – 4673
————-
वार्ड 53
निर्मला गाड़ी – 1837
गंगया लिंडा – 1633
अंतर- 204