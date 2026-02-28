Home > झारखंड > कौन बना रांची नगर निगम का मेयर, जानिये सभी 53 वार्ड पर कौन जीता और कौन हारा?

कौन बना रांची नगर निगम का मेयर, जानिये सभी 53 वार्ड पर कौन जीता और कौन हारा?

Ranchi Municipal Corporation Election 2026 Results: रांची नगर निगम की नई मेयर रोशनी खलखो होंगी. उन्होंने रमा खलखो को हराया.

By: JP Yadav | Published: February 28, 2026 12:22:49 PM IST

रांची नगर निगम की नई मेयर रोशनी खलखो होंगी. उन्होंने रमा खलखो को हराया.
रांची नगर निगम की नई मेयर रोशनी खलखो होंगी. उन्होंने रमा खलखो को हराया.


Ranchi Mayor Election 2026 Results: झारखंड के 48 निकायों के नतीजे घोषित हो गए हैं. भारतीय जनता पार्टी का दम इस चुनाव में खूब देखने को मिला जबकि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को संघर्ष करना पड़ा. विधानसभा चुनाव से पहले ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं. वहीं, झारखंड की राजधानी रांची को अपनी नई मेयर मिल गई है. कड़े मुकाबले भाजपा समर्थित प्रत्याशी रोशनी खलखो ने जीत हासिल की. उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी रमा खलखो को 14,363 वोटों के बड़े अंतर से हराया. पूर्व मेयर रमा खलखो को 1,43,306 वोट मिले. 

रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्डों के चुनाव परिणाम 

नकुल तिर्की  : वार्ड 1

————-

वार्ड 2

सविता कच्छप – 3522

सरिता देवी – 3425

अंतर – 97 वोट

————-

वार्ड 3

बसंती कच्छप – 1683 वोट

देवंती कुमारी – 1274 वोट

अंतर – 409

————-

वार्ड 4

अमित मुंडा – 2606 वोट

हुसन आरा – 1875 वोट

अंतर – 731

————-

वार्ड 5

अवधेश बैठा – 3396

कर्मदेव बैठा – 2474

अंतर – 922

————-

वार्ड 6

मोनिका खलखो – 1928

रीना देवी – 1481

अंतर – 447

————-

वार्ड 7

मीनू देवी – 1668

ज्योत्सना सुरीन – 1381

अंतर – 287

————-

वार्ड 8

किरण खलखो – 2059

प्रियंका सिंह – 1445

अंतर – 614

————-

वार्ड 9

प्रीति रंजन – 2922

फातिमा हसन – 1015

अंतर – 1907

————-

वार्ड 10

संगीता देवी – 3715

सरस्वती महतो – 2047

अंतर – 1668

————-

वार्ड – 11

आलिया नाज – 3316

श्रवण कुमार महतो – 1527

अंतर – 1789

————-

वार्ड 12

कुलभूषण डुंगडुंग – 4225

रोज मधु तिर्की – 1593

अंतर – 2632

————-

वार्ड 13

पवन तिर्की – 2876

प्रभुदायल बड़ाइक – 2231

अंतर – 645

————-

वार्ड 14

अंजू देवी – 2339

कांति कुमारी – 2243

अंतर – 96

————-

वार्ड 15

गजाला परवीन – 1820

राशदा मंजर – 1546

अंतर – 246

————-

वार्ड 16

मो सलाउद्दीन – 4053

नाजिया रज़ा – 3373

अंतर – 680

————-

वार्ड 17

फातमा शमीम – 3615

सुलेखा कुमारी – 1918

अंतर- 1697

————-

वार्ड 19

गीता कुमारी – 3266

बिमला कुमारी – 2041

अंतर – 1225

————-

वार्ड 20

सुनील यादव – 3789

मनीष कुमार साहू – 2832

अंतर – 957

————-

वार्ड 21

मो. एहतेशाम – 2726

संजीव कुमार – 1072

अंतर – 1654

————-

वार्ड 22

मो असलम – 7353

अनवर हुसैन – 2127

अंतर – 5226

————-

वार्ड 23

फरहा नाज – 7385

निलोफर मुख्तार – 3015

अंतर – 4370

————-

वार्ड 25

सुषमा राज – 773

जूही सिन्हा – 552

अंतर – 221

————-

वार्ड 26

प्रदीप कुमार – 4172

गोपाल प्रसाद सोनी – 1391

अंतर – 2781

————-

वार्ड 27

बबली सोनी – 4001

महिमा कुमारी – 3756

अंतर – 245

————-

वार्ड 28

रश्मि चौधरी – 4774

आशा देवी – 4022

अंतर – 752

————-

वार्ड 29

सुनील यादव – 1380

फैयाज वारसी – 1259

अंतर – 121

————-

वार्ड 31

नीरज कुमार – 4766

अशोक यादव – 2073

अंतर – 2693

————-

वार्ड 32

संजय कुमार – 2103

गीता कुजूर – 1319

अंतर – 784

————-

वार्ड 33

पुष्पा टोप्पो – 2609

कुमुद कुमारी – 2535

अंतर 74

————-

वार्ड 34

अजीत कच्छप – 2054

ओमप्रकाश – 1467

अंतर – 1912

—————

वार्ड 35

रजनी लिंडा – 3634

रेशमी तिर्की – 2680

अंतर – 954

—————

वार्ड 36

निहारिका कुमारी- 3747

सविता कुजूर- 3281

अंतर – 466

—————

वार्ड 37

परमेश्वर सिंह – 3821

कृष्णकांत राम – 1909

अंतर – 587

————-

वार्ड 38

अवधेश कुमार ठाकुर – 1982

शैलेन्द्र कुमार – 1956

अंतर – 26

————-

वार्ड 39

शीला देवी – 4378

सुमन देवी – 3216

अंतर – 1162

————-

वार्ड 40

सुचिता रानी राय – 2312

किरण देवी – 2191

अंतर – 130

————-

वार्ड 41

नीलम चौधरी – 2090

उर्मिला यादव – 1765

अंतर – 325

————-

वार्ड 42

ममता सोनी – 1395

प्रीति देवी – 1115

अंतर – 280

————-

वार्ड 43

शशि सिंह – 3559

प्रताप सिंह – 649

अंतर – 2910

————-

वार्ड 44

परमजीत सिंह – 1684

मो. फिरोज – 1503

अंतर – 181

————-

वार्ड 45

नसीम गद्दी – 2796

मो इमरान – 2527

अंतर – 269

————-

वार्ड 48

अमित मिंज – 1809

संदीप तिर्की – 1428

अंतर – 381

————-

वार्ड 49

जमीला खातून – 2486

निकिता कुमारी – 1519

अंतर – 967

————-

वार्ड 50

सुनीता तिग्गा – 4122

रीना देवी – 3149

अंतर – 973

————-

वार्ड 51

सविता लिंडा – 2642

सुनील मिंज – 1024

अंतर – 1618

————-

वार्ड 52

पीटर खोया – 6717

बबलू उरांव – 2044

अंतर – 4673

————-

वार्ड 53

निर्मला गाड़ी – 1837

गंगया लिंडा – 1633

अंतर- 204

कौन बना रांची नगर निगम का मेयर, जानिये सभी 53 वार्ड पर कौन जीता और कौन हारा?

