Karwa Chauth 2025: घर के इस स्थान पर जरूर जलाए दीपक, वास्तु दोष होगा खत्म, खुशियों से भर जायेगी विवाहिक जीवन

Karwa Chauth 2025 Vastu Upay: आज 10 अक्टूबर के दिन करवा चौथ का त्योहार मनाया जायेगा. यह दिन धार्मिक महत्व से बेहद खास होता है. करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने अपने पति की लंबी आयु और खुशनुमा वेवाहिक जीवन के लिए पूरे दिन बिना कुछ खाए और बिना पानी पिएं व्रत करती हैं और शाम के समय चौथ माता की पूजा करके अखंड सौभाग्यवती का वरदान मांगती हैं. फिर रात में चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद और पति के हाथों से पानी पीने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन घर के कुछ स्थानों पर दीपक जलाते हैं, तो घर का वास्तु दोष खत्म होता हैं और कई सारे लाभ मिलते हैं अगर नहीं… तो चलिए जानते हैं यहां घर में कहा जलाना चाहिए दीपक और क्या मिलते हैं लाभ

करवा चौथ के दिन जरूर जलाना चाहिए दीपक

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ के दिन मंदिर में घी का दीपक जलाने से कई घर से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, ऐसे में आज करवा चौथ के दिन पत्नि को अपने पती और पूरे परिवार के साथ पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और पूजा घर के साथ-साथ घर के कुछ खास स्थान पर दीपक भी दीपक जरूर जलाना चाहिए, ऐसा करने से वास्तु दोष और वेवाहिक जीवन मधुरता से भर जाता है.

करवा चौथ के दिन घर के इन स्थानों पर जरूर जलाए दीपक

करवा चौथ के दिन रात के समय चंद्रमा दर्शन के दौरान दीपक को जरूर जलाना चाहिए. ऐसा करने से व्रत सफल होता और पूजा पाठ का पुण्य फल आपको मिलता है. इसके अलावा, करवा चौथ के दिन आपको अपने घर की रसोई में भी एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, ऐसा करने से वास्तु दोष खत्म होता है और घर का भंडार खाली नहीं होता. इसके अलावा घर की पूर्व दिशा में भी दीपक जलाने से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है. इसके अलावा तुलसी के पौधे के पास भी एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र बताया गया हैं और करवा चौथ के दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता और वेवाहिक जीवन भी खुशहाली भर जाता है

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.