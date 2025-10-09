Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर महिलाएं राशिनुसार करें इन चीजों का दान, जानें पूरी लिस्ट

Karwa Chauth 2025 Daan: हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विवाहित महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं. ये व्रत निर्जला रखा जाता है. इस साल करवा चौथ का त्योहार 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा. करवा चौथ के दिन शाम को करवा माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत का पारण किया जाता है.

मेष राशि (Aries): मेष राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल रंग के वस्त्र दान करने चाहिए. विवाहित महिलाओं को लाल रंग की साड़ी भेंट करने से वैवाहिक जीवन में सौहार्द बढ़ता है.

वृषभ राशि (Taurus): वृषभ राशि की जातिकाओं को सफेद रंग के वस्त्रों के साथ चावल, आटा, चीनी और नमक का दान करना शुभ रहता है. इससे परिवार में स्थिरता और सुख की प्राप्ति होती है.

मिथुन राशि (Gemini): इस राशि की महिलाओं को हरी चूड़ियां और हरी सब्जियों का दान करना चाहिए. यह सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है.

कर्क राशि (Cancer): कर्क राशि की महिलाएं करवा चौथ पर चांदी का दान या सफेद रंग के वस्त्र दान करें, इससे वैवाहिक जीवन में शांति बनी रहती है.

सिंह राशि (Leo): सिंह राशि की जातिकाओं को लाल चूड़ियां और अन्न का दान करना चाहिए. यह दान वैवाहिक जीवन में स्थायित्व और समृद्धि लाता है.

कन्या राशि (Virgo): कन्या राशि की महिलाओं को इस दिन हरे रंग की साड़ी विवाहित स्त्रियों को दान करनी चाहिए. यह दान सौभाग्य में वृद्धि करता है.

तुला राशि (Libra): तुला राशि की महिलाओं को पूजा के बाद पायल का दान करना चाहिए. माता के मंदिर में पायल दान करने से वैवाहिक जीवन में मिठास आती है.

वृश्चिक राशि (Scorpio): इस राशि की महिलाएं करवा चौथ पर लाल चुनरी और सिंदूर का दान करें. इससे सौभाग्य में वृद्धि और दांपत्य जीवन में प्रेम बना रहता है.

धनु राशि (Sagittarius): धनु राशि की महिलाओं को पूजा के बाद पीले रंग की साड़ी और पीले फलों का दान करना चाहिए. यह दान जीवन में समृद्धि और शुभता लाता है.

मकर राशि (Capricorn): मकर राशि की जातिकाओं को काजल और काले तिल का दान करना चाहिए. शिव जी के मंदिर में यह दान विशेष फल देता है.

कुंभ राशि (Aquarius): कुंभ राशि की महिलाओं को मेकअप का सामान दान करना चाहिए. इससे आकर्षण और सौंदर्य बढ़ता है तथा दांपत्य जीवन मधुर बनता है.

मीन राशि (Pisces): मीन राशि की महिलाएं पूजा के बाद पीले कपड़े और अनाज का दान करें. यह दान जीवन में सुख-समृद्धि और मानसिक शांति प्रदान करता है.