Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर अगर हो जाए बारिश और न दिखे चांद, तो कैसे खोलें व्रत? जानें सही तरीका

Karwa Chauth Ka Mehtav: सनातन धर्म में करवा चौथ के दिन विधिवत रूप से चांद की पूजा का विशेष महत्व है. इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ-साथ भगवान गणेश की पूजा भी की जाती है. ये व्रत अखंड सौभाग्य का प्रतीक है. इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं.

पर आजकल खराब मौसम के चलते कई लोगों को चिंता है कि अगर बारिश हो गई तो वो चांद को कैसे देखेंगे. सभी सुहागिन महिलाओं के लिए सवाल है कि अगर चांद नहीं निकला तो व्रत का पारण कैसे करेंगे? तो इस लेख में आपकी इसी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे.

करवा चौथ के दिन बारिश से चांद न दिखे तो व्रत कैसे खोलें?

अगर करवा चौथ के दिन बारिश हो रही है तो आप घर की छत या बालकनी से चांद की दिशा में देखें. फिर वहां एक जगह पर दिये को रखकर कलश स्थापित करें. उसके बाद चांद जिस समय रोजाना निकलता है उसी वक्त पर पूजा कर सकते हैं.

अगर करवा चौथ के दिन चांद न दिखाई दे तो आप अपने पति को चांद मानकर पूजा-पाठ कर सकती हैं. आप उन्हें ही जल अर्पित करें और फिर आरती करें. इसके अलावा आप छलनी से अपने पति को देखकर पूजा कर सकते हैं.

अगर आप किसी कंफ्यूजन में हैं तो अपने घर के बड़े-बुजुर्गों से पूछकर सही तरीका जान लें.

व्रत का पारण करने के समय आप सात्विक भोजन ही करें औ जल ग्रहण करें.