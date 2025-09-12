Indira Ekadashi 2025: इंदिरा एकादशी कब, इस दिन करें तुलसी से जुड़े ये उपाय, होगा धन लाभ

Indira Ekadashi ke Upay: हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह दो एकादशी होती हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशेष महत्व है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यह तिथि विशेष रूप से पितृ पक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से पितरों को शांति मिलती है और व्रतधारी को घर-परिवार में सुख, समृद्धि और धन लाभ की प्राप्ति होती है।

वर्ष 2025 में इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर, बुधवार को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार, इस दिन श्रद्धापूर्वक उपवास करके भगवान विष्णु की पूजा करने और तुलसी के पौधे की आराधना करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सत्ययुग में राजा इंद्रसेन पर अपने पितरों का ऋण था। महर्षि नारद ने उन्हें इंदिरा एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया। राजा ने विधिवत इस व्रत का पालन किया, जिससे उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त हुआ और स्वयं उनके राज्य में सुख-समृद्धि बढ़ी। तभी से इस व्रत को पितृ तर्पण और धन लाभ के लिए श्रेष्ठ माना जाता है।

तुलसी से जुड़े खास उपाय