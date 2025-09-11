Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में अगर इन 4 पेड़ों के पास दीपक नहीं जलाया तो परिणाम आप सोच नहीं सकते!

Pitru Paksha Remedies: पितृ पक्ष (pitru Paksha) का समय हमारे पूर्वजों को याद करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए बेहद खास माना जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इस समय कुछ खास पेड़ों के पास दीपक न जलाने से पितृ दोष या अशांति घर में आ सकती है? हां, यह कोई छोटी बात नहीं है. लेकिन, इसके परिणाम के बारे में कम लोगों को ही पता होता है.

पीपल, तुलसी, बरगद और शमी- ये चार पेड़ ऐसे हैं जो पितरों के लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं. शास्त्रों में लिखा है कि इन पेड़ों के पास दीपक जलाना पितरों को प्रसन्न करता है और घर में सुख-शांति बनाए रखता है. अगर इन पेड़ों के पास दीपक नहीं जलाया गया, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और कई परेशानियां सामने आ सकती हैं.

यहां जाने वो कौन-कौन से पेड़ हैं जहां आपको पितरों की शांति के लिए दीपक जलाना चाहिए-

पीपल का पेड़

इस पेड़ के नीचे दीपक जलाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है. शाम के समय सरसों के तेल या घी का दीपक जलाना सबसे उत्तम माना गया है.

तुलसी का पेड़

तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और पितृ दोष से राहत मिलती है.

बरगद का पेड़

बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सुख-शांति बढ़ती है और घर में खुशहाली आती है.

शमी का पेड़

शमी के पौधे के पास दीपक जलाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं.

इस पितृ पक्ष 2025, अगर आप इन पेड़ों के पास दीपक जलाना भूल गए, तो नकारात्मक असर पड़ सकता है. इसलिए सावधान रहें और अपने घर व परिवार के लिए इस उपाय को अपनाएं.