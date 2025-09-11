Home > धर्म > Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में अगर इन 4 पेड़ों के पास दीपक नहीं जलाया तो परिणाम आप सोच नहीं सकते!

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में अगर इन 4 पेड़ों के पास दीपक नहीं जलाया तो परिणाम आप सोच नहीं सकते!

Pitru Paksha Rituals: पितृ पक्ष 2025 के दौरान पीपल के पेड़ पर दीपक जलाने के साथ-साथ आपको और किस-किस पेड़ के पास दीपक जलाना चाहिए, इस बारे में आप यहां पर जान लें. शास्त्रों के मुताबिक, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको उसके परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं.

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 11, 2025 21:30:49 IST

Pitru Paksha Remedies: पितृ पक्ष (pitru Paksha) का समय हमारे पूर्वजों को याद करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए बेहद खास माना जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इस समय कुछ खास पेड़ों के पास दीपक न जलाने से पितृ दोष या अशांति घर में आ सकती है? हां, यह कोई छोटी बात नहीं है. लेकिन, इसके परिणाम के बारे में कम लोगों को ही पता होता है.

पीपल, तुलसी, बरगद और शमी- ये चार पेड़ ऐसे हैं जो पितरों के लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं. शास्त्रों में लिखा है कि इन पेड़ों के पास दीपक जलाना पितरों को प्रसन्न करता है और घर में सुख-शांति बनाए रखता है. अगर इन पेड़ों के पास दीपक नहीं जलाया गया, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और कई परेशानियां सामने आ सकती हैं.

यहां जाने वो कौन-कौन से पेड़ हैं जहां आपको पितरों की शांति के लिए दीपक जलाना चाहिए-

पीपल का पेड़

इस पेड़ के नीचे दीपक जलाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है. शाम के समय सरसों के तेल या घी का दीपक जलाना सबसे उत्तम माना गया है.

तुलसी का पेड़

तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और पितृ दोष से राहत मिलती है.

Pitru Paksha 2025: किसके लिए किया जाता है मातृ नवमी श्राद्ध? यहां जाने क्यों है बेहद महत्वपूर्ण

बरगद का पेड़

बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सुख-शांति बढ़ती है और घर में खुशहाली आती है.

शमी का पेड़

शमी के पौधे के पास दीपक जलाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं.

इस पितृ पक्ष 2025, अगर आप इन पेड़ों के पास दीपक जलाना भूल गए, तो नकारात्मक असर पड़ सकता है. इसलिए सावधान रहें और अपने घर व परिवार के लिए इस उपाय को अपनाएं.

