Hanuman Chalisa की इन चौपाइयों को पढ़ने से होगी आपकी Manifestation पूरी! सेहत धन की परेशानियां होगी जीवन से गायब

Hanuman Chalisa Powerful Chaupai: हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बेहद महत्व है, कहा जाता है कि हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है आत्मविश्वास बढ़ता है, मानसिक शांति मिलती है और बल की प्राप्ति होती है. हनुमान चालीसा के पाठ में आपको कई ऐसे दोहे और चौपाईयां दी गई हैं, जिसके पीछे गहरे राज छिपे हैं, जो आपकी Manifestation को भी पूरा कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं उन पावरफुल दोहे और चौपाईयों के बारे में.

भगवान हनुमान को समर्पित है हनुमान चालीसा

मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी खुद अष्ट सिद्धि और नौ निधि के स्वामी है और हनुमान चालीसा भगवान हनुमान को समर्पित एक काव्यात्मक स्तुति है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है. हनुमान चालीसा में हनुमान जी के गुणों, शक्ति और राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति के बारे में बताया गया है. इसलिए माना जाता है कि रोजाना या फिर हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्ति, शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है. तो चलिए जानते हैं कि यहां कि किस परेशानी के लिए हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई पढ़नी चाहिए?

अगर आपको अपनी कोई मनोकामना पूरी करनी है, तो आप हनुमान चालीसा की इस चौपाई का जाप कर सकते है

1. हनुमान चालीसा चौपाई

“और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावे”

अर्थ है- जो व्यक्ति किसी भी इच्छा से आपके पास आता है, उसकी इच्छा पूरी होती और उस पर भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद रहता

अगर आपको जीवन में किसी प्रकार की अड़चने आ रही है या कोई काम करने का सोच रहे है और आपको रुकावटो का सामना करना पढ़ रहा है, तो आप हनुमान चालीसा की इस चौपाई को पढ़ सकते हैं.

2. हनुमान चालीसा चौपाई

“भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे”

अर्थ है- हनुमान जी का रूप भीम के समान विशाल है, उन्होंने राक्षसों का विनाश किया था. और भगवान सीता जी को बचाने के लिए राम जी के कार्य को सफल बनाया था

अगर मन में किसी भी तरह का डर हो या फिर दुशमनो से घिरे हो है, तो आप हनुमान चालीसा की इस चौपाई को पढ़ सकते हैं.

3. हनुमान चालीसा चौपाई

“भूत पिसाच निकट नहिं आवै, महाबीर जब नाम सुनावै”

अर्थ हे- हनुमान के कई सारे नाम है जिसमें से एक है महावीर! हनुमान जी के इस नाम में इतनी शक्ति है कि जो लोग इस नाम का स्मरण करते हैं, उनके पास भूत प्रेत नहीं आते हैं. और उनके सर्व कार्य सिद्ध हो जाता है.

अगर आप स्टूडेट्ंस हैं और बल-बुद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप हनुमान चालीसा की इस चौपाई को पढ़ सकते हैं.

4. हनुमान चालीसा चौपाई

“बल बुधि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार”

अर्थ है- भगवान हनुमान जी आप मुझे शक्ति, बुद्धि और सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करें, और में मेरे सभी कष्टों और कमियों को दूर कर दें

अगर कोई घर में लंबे समय से बीमार है या फिर आप खुद ही रोग या बीमारी से बचना चाहते हैं, तो आप आप हनुमान चालीसा की इस चौपाई को पढ़ सकते हैं.

5. हनुमान चालीसा चौपाई

“नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा”

अर्थ है- हनुमान के नाम हनुमत बीरा का स्मरण करने और जाप करने से सभी रोग और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.