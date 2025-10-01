मृत्यु के चंद क्षण पहले क्यों लक्ष्मण पहुंचे थे रावण से मिलने? जानिए पीछे का चौकानें वाला बड़ा सच!
Home > धर्म > मृत्यु के चंद क्षण पहले क्यों लक्ष्मण पहुंचे थे रावण से मिलने? जानिए पीछे का चौकानें वाला बड़ा सच!

मृत्यु के चंद क्षण पहले क्यों लक्ष्मण पहुंचे थे रावण से मिलने? जानिए पीछे का चौकानें वाला बड़ा सच!

Ram Ravan yudh: दशहरा 2 अक्टूबर, गुरुवार को है. इस दिन देश भर में रावण से जुड़ी कई अनोखी और दिलचस्प परंपराएं निभाई जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने रावण को मारने के बाद लक्ष्मण को उससे ज्ञान सीखने के लिए क्यों भेजा?

By: Ashish Rai | Published: October 1, 2025 7:19:15 PM IST

image credit, social media
image credit, social media

Dussehra 2025: दशहरा 2 अक्टूबर, गुरुवार को है. इस दिन देश भर में रावण से जुड़ी कई अनोखी और दिलचस्प परंपराएं निभाई जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने रावण को मारने के बाद लक्ष्मण को उससे ज्ञान सीखने के लिए क्यों भेजा? क्योंकि राम जानते थे कि युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अहंकार और ज्ञान के बीच होती है और रावण उस लड़ाई में हारने का सबसे बड़ा उदाहरण था. राम चाहते थे कि लक्ष्मण दुश्मन से नहीं, बल्कि उसकी गलतियों से सीखे.

Govardhan Puja 2025: सही तिथि और मुहूर्त से पाए भगवान श्री कृष्ण की कृपा साथ ही आर्थिक तंगी दूर करने के लिए करे गोवर्धन पूजा के ये आसान उपाय

जब भगवान राम ने युद्ध में रावण को मारा, तो रावण का शरीर युद्धभूमि पर पड़ा था. रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था; वह शिव का परम भक्त, बहुत ज्ञानी, वेदों का ज्ञाता और महान विद्वान था. उसे ब्रह्मा से वरदान मिला था और वह नैतिकता, आयुर्वेद, शास्त्रों और ज्योतिष का भी जानकार था.

भगवान राम को व्यर्थ में ‘अधिकार का प्रतीक’ नहीं कहा जाता; वे न केवल अपने शत्रुओं का, बल्कि रावण जैसे महान विद्वान का भी सम्मान करते थे. वे चाहते थे कि लक्ष्मण दुश्मन की छवि से परे देखे और उसके भीतर छिपी ज्ञान की रोशनी को समझे.

राम का आदेश:

जब रावण युद्धभूमि पर मर रहा था, तो राम ने लक्ष्मण से कहा:

गुरुं प्रच्छ सुशास्त्रज्ञं रावणं परमं द्विजम्।
नान्यः पण्डिततामेति यथा रावणपुंगवः॥
(रामायण)

अर्थ: लक्ष्मण! जाओ वेदों के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मण रावण से कुछ सीखो. अब वह हमारा शत्रु नहीं है. वह अब एक महान ऋषि है, जिसका ज्ञान अतुलनीय है.

लक्ष्मण को भगवान राम का आदेश सुनकर आश्चर्य हुआ. “उस राक्षस से सीखो जिसने सीता को हरण किया था, जिस पर हमने तीर चलाए थे?” रावण मरणासन्न था, फिर भी लक्ष्मण ने उससे अंतिम शिक्षा ली. रावण के तीन शब्द, जिन्हें आज भी ज्ञान का सार माना जाता है, वे क्या थे? आइए जानें…

लक्ष्मण पहले रावण के पास गए और उससे प्रश्न पूछे. रावण चुप रहा. फिर राम ने लक्ष्मण से कहा, “अगर तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो उसे ‘शत्रु’ न समझकर ‘गुरु’ समझो और उसके चरणों में बैठो.” फिर लक्ष्मण बैठ गए, और रावण ने तीन शब्द कहे:

  • “कभी भी अच्छे काम न टालें.
  • बुरे काम हमेशा जितना हो सके उतना टालें.
  • कभी भी शत्रु को कम न समझें.”

इन तीन गलतियों की वजह से रावण का पतन हुआ, और इन तीन सीखों से लक्ष्मण को जीवन का सच्चा अर्थ पता चला.

रावण के साथ केवल उसका शरीर खत्म हुआ… उसका ज्ञान नहीं! 

राम जानते थे कि रावण अहंकारी होने के बावजूद एक महान विद्वान, रणनीतिकार और शिव का भक्त था। उसे मारना था, लेकिन उसका ज्ञान बेकार नहीं जाना चाहिए था.

यह सोच ही राम को आदर्श बनाती है – दया के साथ न्याय और दुश्मन से भी सीखना.

आज यह सीख क्यों ज़रूरी है?

आज जब विचारधाराएँ टकराती हैं और ‘असहमति’ को ‘दुश्मनी’ समझा जाता है, तो राम का तरीका हमारा सबसे बड़ा सबक है. यह हमें सिखाता है कि बोलने वाले पर नहीं, बल्कि कही गई बात पर ध्यान दें. भले ही वह रावण ही क्यों न हो!

डिस्क्लेमर: यहाँ दी गई जानकारी केवल मान्यताओं और ज्ञान पर आधारित है. ध्यान रखें कि इनखबर किसी भी मान्यता या जानकारी की पुष्टि नहीं करता. कोई भी जानकारी या मान्यता अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

कहीं रावण को दागते गोली तो कहीं करते आरती…दशहरे की वो 5 अजीबोगरीब परंपराएं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे!

Tags: Dussehra 2025lakshmanramRamayanRavan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कोरियन ड्रामा का मज़ा अब Netflix पर – इन सीरीज़...

October 2, 2025

सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका

October 2, 2025

इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से...

October 2, 2025

तीन बच्चों की मां हैं Rihanna, बोल्डनेस में किसी से...

October 2, 2025

पंडित छन्नूलाल मिश्रा के ये भजन और सोहर जो आज...

October 2, 2025

Dussehra 2025 पूजा में करें इन मंत्रों का जप, शत्रुओं...

October 2, 2025
मृत्यु के चंद क्षण पहले क्यों लक्ष्मण पहुंचे थे रावण से मिलने? जानिए पीछे का चौकानें वाला बड़ा सच!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

मृत्यु के चंद क्षण पहले क्यों लक्ष्मण पहुंचे थे रावण से मिलने? जानिए पीछे का चौकानें वाला बड़ा सच!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मृत्यु के चंद क्षण पहले क्यों लक्ष्मण पहुंचे थे रावण से मिलने? जानिए पीछे का चौकानें वाला बड़ा सच!
मृत्यु के चंद क्षण पहले क्यों लक्ष्मण पहुंचे थे रावण से मिलने? जानिए पीछे का चौकानें वाला बड़ा सच!
मृत्यु के चंद क्षण पहले क्यों लक्ष्मण पहुंचे थे रावण से मिलने? जानिए पीछे का चौकानें वाला बड़ा सच!
मृत्यु के चंद क्षण पहले क्यों लक्ष्मण पहुंचे थे रावण से मिलने? जानिए पीछे का चौकानें वाला बड़ा सच!