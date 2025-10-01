कहीं रावण को दागते गोली तो कहीं करते आरती…दशहरे की वो 5 अजीबोगरीब परंपराएं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे!
Home > धर्म > कहीं रावण को दागते गोली तो कहीं करते आरती…दशहरे की वो 5 अजीबोगरीब परंपराएं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे!

कहीं रावण को दागते गोली तो कहीं करते आरती…दशहरे की वो 5 अजीबोगरीब परंपराएं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे!

strange traditions related to Ravana: जहां देश भर में दशहरे पर रावण का पुतला जलाना आम बात है, वहीं राजस्थान के हमीरपुर में यह परंपरा दिवाली के दौरान मनाई जाती है.स्थानीय लोगों के अनुसार, यह परंपरा लगभग 100 साल पुरानी है.

By: Ashish Rai | Published: October 1, 2025 5:16:05 PM IST

image credit, Pinterest
image credit, Pinterest

Dussehra 2025: दशहरा 2 अक्टूबर, गुरुवार को है. इस दिन देश भर में रावण से जुड़ी कई अनोखी और दिलचस्प परंपराएं निभाई जाती हैं. इन परंपराओं के बारे में जानने के लिए आगे पढ़ें…

Ram Navami 2025: राम नवमी पर किस तरह करें पूजा, जानें टाइमिंग, मुहूर्त, मंत्र और हवन समेत अन्य जरूरी बातें

यहां बंदूक से रावण को गोली मारी जाती है

राजस्थान के उदयपुरवाटी इलाके में, दादू दयाल समुदाय दशहरे पर पहले रावण के पुतले पर बंदूक से गोली चलाते हैं और फिर जलाते हैं. यह परंपरा लगभग 125 साल पुरानी है.

यहां आरती और पूजा की जाती है

राजस्थान के सांगोला गांव में, दशहरे पर रावण का पुतला जलाने के बजाय, लोग उसकी आरती करते हैं और पूजा करते हैं. इस गांव में काले पत्थर से बनी रावण की एक पुरानी मूर्ति भी है.

यहां दिवाली के दौरान जलाया जाता है रावण का पुतला

जहां देश भर में दशहरे पर रावण का पुतला जलाना आम बात है, वहीं राजस्थान के हमीरपुर में यह परंपरा दिवाली के दौरान मनाई जाती है.स्थानीय लोगों के अनुसार, यह परंपरा लगभग 100 साल पुरानी है.

यहां अंतिम संस्कार किया जाता है

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बेना कस्बे में दशहरे पर रावण का अंतिम संस्कार किया जाता है और सभी रीति-रिवाजों के साथ उसका दाह संस्कार किया जाता है. कहा जाता है कि यह परंपरा 50 साल पुरानी है.

यहां रावण की मरने पर मनाया जाता है शोक

राजस्थान के जोधपुर जिले के मंडोर गांव में, दशहरे पर रावण का पुतला जलाने के बजाय, लोग उसकी मृत्यु पर शोक मनाते हैं. स्थानीय लोगों का मानना ​​है कि रावण की पत्नी मंदोदरी इसी गांव की थी.

Dussehra 2025 : दशहरा के दिन इस पक्षी को देखने से होगा शुभ ही शुभ, भगवान राम को भी इस रूप में दिए थे दर्शन

Tags: dussehraDussehra 2025dussehra in sangola villagedussehra newsinteresting traditions of dussehra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कोरियन ड्रामा का मज़ा अब Netflix पर – इन सीरीज़...

October 2, 2025

सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका

October 2, 2025

इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से...

October 2, 2025

तीन बच्चों की मां हैं Rihanna, बोल्डनेस में किसी से...

October 2, 2025

पंडित छन्नूलाल मिश्रा के ये भजन और सोहर जो आज...

October 2, 2025

Dussehra 2025 पूजा में करें इन मंत्रों का जप, शत्रुओं...

October 2, 2025
कहीं रावण को दागते गोली तो कहीं करते आरती…दशहरे की वो 5 अजीबोगरीब परंपराएं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कहीं रावण को दागते गोली तो कहीं करते आरती…दशहरे की वो 5 अजीबोगरीब परंपराएं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कहीं रावण को दागते गोली तो कहीं करते आरती…दशहरे की वो 5 अजीबोगरीब परंपराएं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे!
कहीं रावण को दागते गोली तो कहीं करते आरती…दशहरे की वो 5 अजीबोगरीब परंपराएं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे!
कहीं रावण को दागते गोली तो कहीं करते आरती…दशहरे की वो 5 अजीबोगरीब परंपराएं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे!
कहीं रावण को दागते गोली तो कहीं करते आरती…दशहरे की वो 5 अजीबोगरीब परंपराएं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे!