Home > धर्म > दिवाली पूजा में बेहद जरूरी है चांदी का सिक्का! यहां जानें क्यों, अगर नहीं रखा तो क्या होग?

दिवाली पूजा में बेहद जरूरी है चांदी का सिक्का! यहां जानें क्यों, अगर नहीं रखा तो क्या होग?

Silver Coin Is Very Important For Diwali Puja: दिवाली के दिन धन, समृद्धि, भाग्य, सौंदर्य, और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती हैं, कहा जाता है, जो भी दिवाली पर पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है. दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा के लिए चांदी का सिक्का बेहद जरूरी होता हैं, चलिए जानते हैं यहा ऐसा क्यों होता है.

By: chhaya sharma | Last Updated: October 14, 2025 2:38:20 PM IST

Silver Coin Is Very Important For Diwali Puja
Silver Coin Is Very Important For Diwali Puja

Diwali 2025 Laxmi Puja: दिवाली का त्योहार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है. साल 2025 में 20 अक्टूबर सोमवार के दिन अमावस्या तिथि दोपहर 3 बजकर 44 मिनट पर हो रही है, जो अगले दिन 21 अक्टूबर रात 9 बजकर 03 मिनट तक रहेगा. इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. 20 अक्टूबर के दिन लक्ष्मी-गणेश की पूजा का शुभ समय शाम 7 बजकर 08 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 18 मिनट तक रहेगा. दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा के लिए चांदी का सिक्का (Silver Coin) बेहद जरूरी होता हैं, चलिए जानते हैं यहां ऐसा क्यों है.

दिवाली पूजा में चांदी का सिक्का क्यों जरूरी है? 

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली पूजा में चांदी का सिक्का (Silver Coin) बेहद जरूरी होताा है, क्योंकि यह धन, समृद्धि और देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में दिवाली में लक्ष्मी पूजा के दौरान आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सिक्कों का उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि दिवाली पूजा में चांदी के सिक्के रखने या चढ़ाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में आर्थिक समृद्धि आती है। इसके अलावा पूज में चांदी का सिक्का रखने से घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है

दिवाली पूजा के बाद चांदी के सिक्के का क्या करें? 

दिवाली पूजा के बाद चांदी के सिक्के (Silver Coin On Diwali Puja) को पूजा घर से उठाकर तिजोरी में रख दें, कहा जाता है दिवाली के दिन ऐसा करने से धन में बरकत होती है और घर का भंडार कभी खाली नहीं होता है. इसके अलावा जिन लोगों को पैसों की तंगी रहती है, वे दिवाली पूजा में इस्तेमाल किए गए  चांदी के सिक्के को अपने पर्स में भी रख सकते हैं.

जरूर ध्यान दे….

अगर आप दिवाली की पूजा के लिए चांदी का सिक्का खरीदने का सोच रहे हैं, तो ध्यान रखें की दिवाली के दिन ना खरीदें, क्योंकि अमावस्या के दिन चांदी खरीदने से बचना चाहिए.  इस दिन चंद्रमा कमजोर होता है, जिससे उसका अशुभ प्रभाव पड़ सकता है. ऐसे में आप धनतेरस  के दिन चांदी का सिक्का (Buy Silver Coin On Dhanteras) खरीद सकते है और धनतेरस के दिन खरीदारी करना शुभ माना जाता है. 

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: deepawali 2025diwali 2025Diwali date 2025Diwali kab haiDiwali laxmi puja MahuratDiwali laxmi puja shubh time
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
दिवाली पूजा में बेहद जरूरी है चांदी का सिक्का! यहां जानें क्यों, अगर नहीं रखा तो क्या होग?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

दिवाली पूजा में बेहद जरूरी है चांदी का सिक्का! यहां जानें क्यों, अगर नहीं रखा तो क्या होग?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दिवाली पूजा में बेहद जरूरी है चांदी का सिक्का! यहां जानें क्यों, अगर नहीं रखा तो क्या होग?
दिवाली पूजा में बेहद जरूरी है चांदी का सिक्का! यहां जानें क्यों, अगर नहीं रखा तो क्या होग?
दिवाली पूजा में बेहद जरूरी है चांदी का सिक्का! यहां जानें क्यों, अगर नहीं रखा तो क्या होग?
दिवाली पूजा में बेहद जरूरी है चांदी का सिक्का! यहां जानें क्यों, अगर नहीं रखा तो क्या होग?