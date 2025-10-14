दिवाली पूजा में बेहद जरूरी है चांदी का सिक्का! यहां जानें क्यों, अगर नहीं रखा तो क्या होग?

Diwali 2025 Laxmi Puja: दिवाली का त्योहार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है. साल 2025 में 20 अक्टूबर सोमवार के दिन अमावस्या तिथि दोपहर 3 बजकर 44 मिनट पर हो रही है, जो अगले दिन 21 अक्टूबर रात 9 बजकर 03 मिनट तक रहेगा. इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. 20 अक्टूबर के दिन लक्ष्मी-गणेश की पूजा का शुभ समय शाम 7 बजकर 08 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 18 मिनट तक रहेगा. दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा के लिए चांदी का सिक्का (Silver Coin) बेहद जरूरी होता हैं, चलिए जानते हैं यहां ऐसा क्यों है.

दिवाली पूजा में चांदी का सिक्का क्यों जरूरी है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली पूजा में चांदी का सिक्का (Silver Coin) बेहद जरूरी होताा है, क्योंकि यह धन, समृद्धि और देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में दिवाली में लक्ष्मी पूजा के दौरान आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सिक्कों का उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि दिवाली पूजा में चांदी के सिक्के रखने या चढ़ाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में आर्थिक समृद्धि आती है। इसके अलावा पूज में चांदी का सिक्का रखने से घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है

दिवाली पूजा के बाद चांदी के सिक्के का क्या करें?

दिवाली पूजा के बाद चांदी के सिक्के (Silver Coin On Diwali Puja) को पूजा घर से उठाकर तिजोरी में रख दें, कहा जाता है दिवाली के दिन ऐसा करने से धन में बरकत होती है और घर का भंडार कभी खाली नहीं होता है. इसके अलावा जिन लोगों को पैसों की तंगी रहती है, वे दिवाली पूजा में इस्तेमाल किए गए चांदी के सिक्के को अपने पर्स में भी रख सकते हैं.

जरूर ध्यान दे….

अगर आप दिवाली की पूजा के लिए चांदी का सिक्का खरीदने का सोच रहे हैं, तो ध्यान रखें की दिवाली के दिन ना खरीदें, क्योंकि अमावस्या के दिन चांदी खरीदने से बचना चाहिए. इस दिन चंद्रमा कमजोर होता है, जिससे उसका अशुभ प्रभाव पड़ सकता है. ऐसे में आप धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का (Buy Silver Coin On Dhanteras) खरीद सकते है और धनतेरस के दिन खरीदारी करना शुभ माना जाता है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.