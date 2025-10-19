Narak Chaturdashi 2025: आज छोटी दिवाली पर कितने दीए किस दिशा में जलाने चाहिए?, जानें यहां दीपदान का सबसे मुहूर्त

Narak Chaturdashi 2025: आज नरक चतुर्दशी का त्योहार है, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता हैं. इस दिन लोग गणेश-लक्ष्मी की पूजा करने के साथ-साथ यमराज का ध्यान करते हैं इस दिन घर के अलग-अलग स्थान पर दीपक जलाया जाता है. साथ ही आज के दिन यम के नाम का दीपक भी जलाया जाता है. चलिए जानते हैं यहां नरक चतुर्दशी पर कितने दीपक जलाने चाहिए और यम के नाम का दीपक किस दिशा में जलाना रहेगा शुभ.

छोटी दिवाली पर कितने दीपक जलाने चाहिए?

छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी के दिन 14 दीये जलाना शुभ माना गया है, इन दीयों को पूजा घर में, किचन में, तुलसी के पास में, मुख्य द्वार में, छत में, बाथरूम व पानी के स्थान अलग-अलग स्थानों पर दीपक जलाना चाहिए. कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख-समृद्धि का आगमन होता है.

नरक चतुर्दशी पर यम के नाम का दीपक किस दिशा में जलाएं?

छोटा दिवाली में जलाए जाने वाले 14 दीयों में से एक दिया यम के नाम का होता है. जो सरसों के तेल का होता है. यम दीपक को पूरे घर में घुमाना चाहिए और फिर घर की दक्षिण दिशा में साफ स्थान पर रखना चाहिए. कहा जाता है कि ऐसा करने से मृत्यु के देवता यमराज की कृपा मिलती है और परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है.

छोटी दिवाली पर दीयों में तेल या घी किसका प्रयोग करते हैं?

छोटी दिवाली पर दीयों में सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है. यम दीप में भी सरसों के तेल का प्रयोग करना चाहिए. वहीं मंदिर में जलने वाले दीए में घी का प्रयोग करना चाहिए.

नरक चतुर्दशी दीप दान का शुभ मुहूर्त 2025?

नरक चतुर्दशी पर दीप दान के लिए शुभ मुहूर्त शाम 05 बजकर 47 मिनट से शाम 06 बजकर 13 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा दीप दान के लिए दूसरा शुभ मुहूर्त शाम 05:47 से शाम 07:03 बजे तक रहेगा.

यमराज के लिए दीपक जलाने का मंत्र क्या है?

मृत्यु देवता यमराज के लिए दीपक जलाते समय

“मृत्युना पाशदण्डाभ्यां कालेन श्यामया सह. त्रयोदशी दीपदानात् सूर्यजः प्रीयतां मम ॥” मंत्र का जाप करना लाभकारी माना गया है.

