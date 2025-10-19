Home > धर्म > Narak Chaturdashi Rahu Kaal Ka Samay: जानें छोटी दिवाली के दिन राहुकाल का समय, इस दौरान न करें कोई शुभ कार्य

Narak Chaturdashi 2025 Rahu Kaal Time: आज नरक चौदस का त्योहार है और इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है. इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए नरक चौदस का त्योहार आज के दिन मनाया जाता हैं. इसके अलावा अकाल मृत्यु से मुक्ति के लिए यम के नाम का दीपक भी आज लोग जलाते और उनका ध्यान भी करता हैं. इस दिन हनुमान जी की पूजा भी की जाती हैं. चलिए जानते हैं आज के शुभ (Puja Shubh Muhurat)-अशुभ मुहूर्त, राहुकाल का समय (Rahu Kaal Timings Today).

By: chhaya sharma | Published: October 19, 2025 6:14:40 AM IST

Choti Diwali 2025 Rahu Kaal Ka Samay: आज 19 अक्टूबर 2025  के दिन पूरे देशभर में छोटी दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए इस नरक चौदस का त्योहार आज के दिन मनाया जाता हैं. इसके अलावा नरक चतुर्दशी के दिन लोग घर में यम के नाम का दीपक जलाते हैं और इस दिन  हनुमान जी की पूजा भी की जाती हैं. चलिए जानते हैं आज के शुभ (Puja Shubh Muhurat)-अशुभ मुहूर्त, राहुकाल का समय (Rahu Kaal Timings Today).  

छोटी दिवाली का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार,  आज नरक चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 19 अक्टूबर 2025, रविवार को दोपहर 1 बजकर 51 मिनट से हो रही है, जो अगले दिन अगले दिन 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को दोपहर 03 बजकर 44 मिनट तक रहेगी. इस दिन अभ्यंग स्नान का शुभ समय सुबह 4 बजकर 56 मिनट से लेकर 6 बजकर 08 मिनट तक रहेगा। इस दिन दीपदान करने से व्यक्ति को नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है, ऐसे में 19 अक्टूबर के दिन दीपदान के लिए शुभ मुहूर्त रात को 11 बजकर 41 मिनट से लेकर रात 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगा

छोटी दिवाली  के दिन राहुकाल का समय 

2025 में नरक चतुर्दशी के दिन राहुकाल का समय 20 अक्टूबर के दिन रहेगा, दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। यह समय हर दिन अलग-अलग होता है। राहुकाल में कोई भी नया काम शुरू करना, शुभ कार्य जैसे विवाह या गृह प्रवेश करना, यात्रा करना, और कोई भी महत्वपूर्ण खरीद-फरोख्त (जैसे वाहन, मकान, आभूषण आदि) करना नहीं चाहिए। इस दौरान कोई बड़ा वित्तीय या व्यावसायिक निर्णय लेना, या अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना भी वर्जित है।

