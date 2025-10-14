Diwali 2025: दिवाली की रात करें ये कुछ सरल उपाय, मिलेगी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा

Diwali 2025 Upay : देश भर में दिवाली को धूमधाम से मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं. छह दिनों तक चलने वाले इस त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है. इस साल दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. दिवाली पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने का रिवाज है. इस दिन सभी लोग लक्ष्मी की कृपा की कामना करते हैं. इसके लिए लोग देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय करते हैं. हालांकि, कुछ उपाय कारगर साबित हो सकते हैं. अगर आप भी दिवाली पर अपने घर में देवी लक्ष्मी के आगमन और अपनी परेशानियों के अंत की कामना करते हैं, तो आप कुछ उपाय आजमा सकते हैं. ऐसे ही कुछ प्रभावशाली उपायों के बारे में

देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे ये 5 उपाय

शंख और ढोल बजाएं

ज्योतिषियों के अनुसार, दिवाली की पूजा के बाद शंख और ढोल बजाने से घर से दरिद्रता दूर होती है और देवी लक्ष्मी का आगमन सुनिश्चित होता है.

मंदिर जाएं

दिवाली के दिन यदि पति-पत्नी सुबह लक्ष्मी-नारायण विष्णु मंदिर जाएं और लक्ष्मी-नारायण को एक साथ वस्त्र अर्पित करें, तो धन की कभी कमी नहीं होगी. संतान की उन्नति होगी.

दीपक उपाय

दिवाली के अगले दिन गाय के गोबर का एक दीपक बनाएं, उसमें पुराने गुड़ की एक डली और मीठा तेल भरकर उसे जलाएं और अपने घर के मुख्य द्वार के बीच में रखें. इससे आपके घर में सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी.

दूध और शहद

दिवाली के दिन श्मशान घाट (मुक्तिधाम) में स्थित शिव मंदिर में शहद मिला दूध चढ़ाने से सट्टे और शेयर बाजार से धन प्राप्ति अवश्य होती है.

इमली का उपाय

दिवाली के दिन इमली के पेड़ की एक छोटी टहनी लाकर अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें, इससे आपके धन में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होगी.

काली हल्दी

दिवाली के दिन काली हल्दी की सिंदूर और धूप से पूजा करने के बाद, उसे लाल कपड़े में दो चांदी के सिक्कों के साथ लपेटकर धन रखने की जगह पर रखने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं.

