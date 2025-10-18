Home > धर्म > Dhanteras and Diwali 2025: ऑफिस में धनतेरस और दीवाली की पूजा करने का सही समय क्या है? जानें शुभ मुहूर्त

Dhanteras and Diwali 2025 Shubh Muhurat: आज 18 अक्तूबर को पूरे देश में धूमधाम से धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा. अब ऐसे में कई लोग कंफ्यूजन में हैं कि ऑफिस में इस दिन कैसे पूजा पाठ करनी है. इस दिन भगवान धन्वंतरि, धन के देवता कुबेर की पूजा का खास महत्व है.

dhanteras puja
dhanteras puja

Dhanteras and Diwali 2025 Puja Muhurat:  धनतेरस के दिन घरों और ऑफिस में पूजा की जाती है. वहीं दीवाली इस साल 20 अक्तूबर को मनाई जाएगी. दीवाली में विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीवाली पर पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन-वैभव का आशीर्वाद देती हैं. तो आइए जानते हैं कि इस साल धनतेरस और दीवाली पर ऑफिस में किस समय पूजा करनी चाहिए.

धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त (Dhanteras 2025 Puja Muhurat)

धनतेरस के दिन संध्या काल में भगवान धन्वंतरि, कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए. इस साल धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर को शाम 7 बजकर 11 मिनट पर शुरू होगा. पूजा का ये शुभ मुहूर्त रात को 9 बजकर 22 मिनट तक रहेगा. यानी धनतेरस के दिन पूजा के लिए लोगों को करीब 2 घंटे 12 मिनट का समय मिलने वाला है. इस मुहूर्त में घर और ऑफिस दोनों जगह पूजा की जा सकती है.

दीवाली पूजा मुहूर्त (Diwali 2025 Puja Muhurat)

शास्त्रों के अनुसार, अमावस्या तिथि के दिन माता लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल में करना चाहिए. अमावस्या पर प्रदोष में लक्ष्मी जी का पूजन करना शुभ माना जाता है. हिंदू पंचांग अनुसार सूर्यास्त के दो घंटे बाद प्रदोषकाल लगता है. दीवाली के दिन लक्ष्मी-गणेश जी के पूजन का शुभ मुहू्र्त शाम को 7 बजकर 8 मिनट पर शुरू होगा और रात को 8 बजकर 18 मिनट तक रहेगा. 

(Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इनखबर इस बात की पुष्टि नहीं करता है)

