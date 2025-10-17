Dhanteras 2025: आज धनतेरस के दिन जानें क्या है बर्तन, वाहन Silver और Gold खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त?

Dhanteras Shopping Shubh Muhurat 2025: आज 18 अक्टूबर के दिन पूरे भारत में धनतेरत का त्योहार मनाया जा रहा है. धनतेरस के दिन धनतेरस के दिन कुबेर महाराज, माता धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है. कहा जाता है कि जो कोई पूरे विधि विधान और श्रद्धा से धनतेरस की पूजा करता है, उसे धन और समृद्धि, सुख-शांति और भौतिक वैभव की प्राप्ति होती है. इसके अलावा आर्थिक तंगी से छुटकारा, शुभ अवसरों में वृद्धि, और पारिवारिक कलह के नाश होता है.

धनतेरस के दिन खरीदानी करने से क्या होता है?

धनतेरस के दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है, मान्यताओं के अनुसार आर्थिक तंगी से छुटकारा, शुभ अवसरों में वृद्धि, और पारिवारिक कलह के नाश में भी सहायक होती है. ऐसे में अगर आप भी धनतेरस की खरीदारी करने के लिए, खरीदारी का शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं? तो जानें यहां कि धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदना का शुभ मुहूर्त, धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का शुभ मुहूर्त, धनतेरस के दिन वाहन खरादने का सबसे सुभ मुहूर्त.

धनतेरस के दिन क्या-क्या खरीदना होता है सबसे शुभ?

धनतेरस के दिन पीतल- तांबा के नए बर्तन, साने-चांदी के नए गहने, नया घर और नया नई नई झाड़ू, वाहन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में सुख-समृद्धि और इस दिन खरीदारी से व्यक्ति को दोगुना लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है. हालांकि इन सभी वस्तुओं को खरीदने से होने वाला लाभ तभी मिलता है, जब इन्हें शुभ मुहूर्त में खरीदा जाए, तो चलिए जानते हैं क्या हैं धनतेरस के दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त

धनतेरस 2025 पर बर्तन और सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त

धनतेरस के दिन सोना-चांदी शुभ मुहूर्त में खरीदने से ही इसका फल मिलता हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया काम सफलता दिलाता है। शुभ मुहूर्त,ग्रह-नक्षत्रों की अनुकूल स्थिति और शुभ ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जिससे कार्य में कम बाधाएँ आती हैं और कोई भी काम आसानी से और बिना नुकसान के पूरा होता है.

धनतेरस के दिन अभिजित मुहूर्त- दोपहर 12 बजकर 01 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 48 मिनट तक रहेगा.

धनतेरस के दिन लाभ-उन्नति चौघड़िया मुहूर्त- दोपहर 01 बजकर 51 मिनट से लेकर दोपहर 03 बजकर 18 मिनट तक रहेगा.

प्रदोष काल- शाम 06 बजकर 11 मिनट से लेकर रात 08 बजकर 41 मिनट तक रहेगा.

धनतेरस पर वाहन खरीदने का मुहूर्त

धनतेरस के दिन खरीदारी के लिए विशेष मुहूर्त की बात करें, तो आप सुबह 10.31 से लेकर 30 दोपहर 01.15 तक आप वाहन खरीद सकते हैं।

चर (सामान्य) – सुबह 09: बजकर 18 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 41 मिनट तक

लाभ (उन्नति) – सुबह 10. बजकर 41 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 05 मिनट तक

अमृत (सर्वोत्तम) – दोपहर 12 बजकर 05 मिनट से लेकर दोपहर 01 बजकर 28 मिनट तक

लाभ (उन्नति) – रात 7 बजकर 15 मिनट से लेकर रात 08 बजकर 51 मिनट तक

धनतेरस (Dhanteras 2025) के दिन आप इन शुभ मुहूर्त में बर्तन झाड़ू चंदी सोना कुछ भी खरीद सकते हैं. ऐसा करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.