December 2025 Vrat Tyohar List: दिसंबर के महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत-त्योहार की यहां देखें लिस्ट

December 2025 Vrat Tyohar List: दिसंबर माह की शुरुआत हो गई है. दिसंबर माह में कई प्रमुख त्योहार पड़ने वाले हैं. दिसंबर माह में मार्गशीर्ष माबह का अंत हो जाएगा और पौष माह लगेगा. दिसंबर माह में पड़ने वाले व्रत-त्योहार की पूरी लिस्ट यहां पढ़ें.

धार्मिक आस्था, पूजा-पाठ और शुभ कार्यों के लिए दिसबंर का महीना विशेष है. यहां पढ़ें व्रत और त्योहारों की एक पूरी लिस्ट.

दिसंबर 2025 व्रत-त्योहार की लिस्ट

1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार – मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती

2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार – मत्स्य द्वादशी, भौम प्रदोष व्रत (शुक्ल)

4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार – मार्गशीर्ष पूर्णिमा, दत्तात्रेय जयंती, अन्नपूर्णा जयंती, त्रिपुर भैरवी जयंती

5 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार – पौष प्रारंभ

7 दिसंबर 2025 दिन रविवार – अखुरथ संकष्टी चतुर्थी

11 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार – कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी

15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार – सफला एकादशी

16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार – धनु संक्रांति, कृष्ण मत्स्य द्वादशी, खरमास प्रारंभ

17 दिसंबर 2025 दिन बुधवार – बुध प्रदोष व्रत (कृष्ण)

18 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार – मासिक शिवरात्रि

19 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार – पौष अमावस्या

24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार – विघ्नेश्वर चतुर्थी

25 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार – क्रिसमस, मदन मोहन मालवीय जयंती

27 दिसंबर 2025 दिन शनिवार – गुरु गोबिंद सिंह जयंती

28 दिसंबर 2025 दिन रविवार – मासिक दुर्गाष्टमी, शाकम्भरी उत्सवारंभ

30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार – पौष पुत्रदा एकादशी, तैलंग स्वामी जयंती

31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार – वैकुण्ठ एकादशी, गौण पौष पुत्रदा एकादशी, वैष्णव पौष पुत्रदा एकादशी, कूर्म द्वादशी

December 2025: साल का आखिरी महीना इन 5 राशियों के लिए होगा बेहद लकी