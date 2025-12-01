Home > धर्म > December 2025 Vrat Tyohar List: दिसंबर के महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत-त्योहार की यहां देखें लिस्ट

December 2025 Vrat Tyohar List: दिसंबर के महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत-त्योहार की यहां देखें लिस्ट

December 2025 Vrat Tyohar List: दिसंबर माह में पड़ने वाले व्रत और त्योहार की पूरी लिस्ट यहां पढ़ें. जानें इस माह में कब पड़ेंगे विशेष त्योहार और पर्व.

By: Tavishi Kalra | Last Updated: December 1, 2025 12:05:27 PM IST

December 2025 Vrat Tyohar List: दिसंबर के महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत-त्योहार की यहां देखें लिस्ट


December 2025 Vrat Tyohar List: दिसंबर माह की शुरुआत हो गई है. दिसंबर माह में कई प्रमुख त्योहार पड़ने वाले हैं. दिसंबर माह में मार्गशीर्ष माबह का अंत हो जाएगा और पौष माह लगेगा. दिसंबर माह में पड़ने वाले व्रत-त्योहार की पूरी लिस्ट यहां पढ़ें.

धार्मिक आस्था, पूजा-पाठ और शुभ कार्यों के लिए दिसबंर का महीना विशेष है. यहां पढ़ें व्रत और त्योहारों की एक पूरी लिस्ट.

दिसंबर 2025 व्रत-त्योहार की लिस्ट

1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार – मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती
2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार – मत्स्य द्वादशी, भौम प्रदोष व्रत (शुक्ल)
4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार – मार्गशीर्ष पूर्णिमा, दत्तात्रेय जयंती, अन्नपूर्णा जयंती, त्रिपुर भैरवी जयंती
5 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार – पौष प्रारंभ
7 दिसंबर 2025 दिन रविवार – अखुरथ संकष्टी चतुर्थी
11 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार – कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार – सफला एकादशी
16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार – धनु संक्रांति, कृष्ण मत्स्य द्वादशी, खरमास प्रारंभ
17 दिसंबर 2025 दिन बुधवार – बुध प्रदोष व्रत (कृष्ण)
18 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार – मासिक शिवरात्रि
19 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार – पौष अमावस्या
24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार – विघ्नेश्वर चतुर्थी
25 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार – क्रिसमस, मदन मोहन मालवीय जयंती
27 दिसंबर 2025 दिन शनिवार – गुरु गोबिंद सिंह जयंती
28 दिसंबर 2025 दिन रविवार – मासिक दुर्गाष्टमी, शाकम्भरी उत्सवारंभ
30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार – पौष पुत्रदा एकादशी, तैलंग स्वामी जयंती
31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार – वैकुण्ठ एकादशी, गौण पौष पुत्रदा एकादशी, वैष्णव पौष पुत्रदा एकादशी, कूर्म द्वादशी

December 2025: साल का आखिरी महीना इन 5 राशियों के लिए होगा बेहद लकी

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: decemberdecember 2025december 2025 festivalsdecember 3035 festivalsFestivalshindu dharmvrat-tyohar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोजाना खजूर खाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे, दिल के...

December 2, 2025

पफर जैकेट को करना चाहते हैं साफ, तो इन आसान...

December 2, 2025

इस रेसिपी से 10 मिनट में बनाएं विंटर स्पेशल ग्रीन...

December 2, 2025

सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से ठीक होती हैं...

December 2, 2025

स्नैक्स में खाना चाहते हैं कुछ चटपटा, तो इस रेसिपी...

December 2, 2025

रोजाना एक अनार खाने से मिलेंगे कई फायदे, हीमोग्लोबिन बढ़ाने...

December 2, 2025
December 2025 Vrat Tyohar List: दिसंबर के महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत-त्योहार की यहां देखें लिस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

December 2025 Vrat Tyohar List: दिसंबर के महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत-त्योहार की यहां देखें लिस्ट
December 2025 Vrat Tyohar List: दिसंबर के महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत-त्योहार की यहां देखें लिस्ट
December 2025 Vrat Tyohar List: दिसंबर के महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत-त्योहार की यहां देखें लिस्ट
December 2025 Vrat Tyohar List: दिसंबर के महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत-त्योहार की यहां देखें लिस्ट