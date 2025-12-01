Home > एस्ट्रो > December 2025: साल का आखिरी महीना इन 5 राशियों के लिए होगा बेहद लकी

December 2025 Lucky Zodiacs: दिसंबर की शुरुआत हो गई है. इस माह कई राशियों के भाग्य के वृद्धि होगी. साथ ही सुख-सुविधाओं का साथ मिलेगा. जानते हैं दिसंबर की लकी राशियां.

By: Tavishi Kalra | Last Updated: December 1, 2025 11:02:58 AM IST

December 2025 Lucky Zodiacs: साल 2025 का आखिरी महीने दिसंबर की शुरुआत हो गई है. दिसंबर का आखिरी महीना इन 5 राशियों के लिए बेहद लकी रहने वाला है. जानते हैं दिसंबर माह की लकी राशियां जिनका होगा भाग्योदय.

मेष (Aries)

दिसंबर में ऊर्जा और आत्मविश्वास चरम पर रहेगा.
नया बिज़नेस, नौकरी परिवर्तन या प्रमोशन का योग.
धन लाभ और रुके कार्यों में गति.
प्रेम जीवन और रिश्तों में सकारात्मकता.

सिंह (Leo)

दिसंबर की शुरुआत में आपका भाग्य साथ देगा.
इस माह करियर में भाग्य चमकेगा और प्रमोशन मिल  सकता है.
आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी.
धन लाभ हो सकता है.
लव रिलेशन में खुशियां आएगी.

तुला (Libra)

तुला राशि वालों को पूरे महीने सौभाग्य का साथ मिलेगा.
इस माह आप क्रिएटिव रहेंगे.
बिज़नेस, और पार्टनरशिप में लाभ मिल सकता है.
सुख-सुविधाओं में वृद्धि.
पुराने विवाद सुलझेंगे और रिश्तों में मिठास आएगी.
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

धनु (Sagittarius)

धनु राशि वालों का भाग्य साथ देगा.
इस महीना होने वाली यात्राओं से लाभ मिल सकता है, साथ ही विदेश से जुड़े मामलों में प्रगति हाथ लगेगी.
स्टूडेंट्स के लिए शानदार समय, पढ़ाई में मन लगेगा और कार्य सफल होंगे.
नए अवसर और सकारात्मक बदलाव जीवन में आ सकते हैं.
रिश्तों में खुशी आएगी, भाई-बहनों के साथ रिश्ते बेहतर रहेंगे.

मकर (Capricorn)

मकर राशि वालों को दिसंबर के महीने में करियर में बड़ी प्रगति हाथ लगेगी.
आर्थिक मामलों में बढ़ोतरी और नए निवेश के अवसर प्राप्त हो सकते हैं,
परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, किसी प्रकार की चिंता ना करें.
मकर राशि वालों को साल के आखिर माह में बड़े लक्ष्य पूरे हो सकते हैं.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

