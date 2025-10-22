Chhath Puja 2025: छठ महापर्व के दौरान ये 5 पारंपरिक व्यंजन जरूर बनाएं, जानें ठेकुआ से रसियाव तक की कहानी

Chhath Puja 2025: भारत को त्योहारों का देश कहना गलत नहीं होगा. दिवाली के पांच दिवसीय उत्सव के बाद, लोग छठ महापर्व 2025 मनाने के लिए अभी से उत्साहित हैं. लोक आस्था का यह महापर्व, छठ पूजा 2025, इस वर्ष शनिवार, 25 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ शुरू हो रहा है. बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मनाया जाने वाला यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है. महिलाएं अपने घर में सुख-शांति और समृद्धि तथा संतान की दीर्घायु की कामना के लिए इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाती हैं. छठ पूजा के दौरान कई तरह के पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं और प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही पांच पारंपरिक छठ पूजा व्यंजनों के बारे में, जिनके बिना छठ महापर्व अधूरा माना जाता है.

छठ पूजा 2025 के 5 पारंपरिक व्यंजन

कद्दू-भात

यह प्रसाद कद्दू और चने की दाल को मसालों के साथ पकाकर बनाया जाता है. यह पारंपरिक व्यंजन बहुत हल्का और पौष्टिक होता है. चावल के साथ इसका स्वाद लाजवाब होता है.

ठेकुआ

ठेकुआ छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद माना जाता है. ठेकुआ गेहूँ के आटे, गुड़ और घी से बना एक कुरकुरा मीठा नाश्ता है, जो छठ पर्व का एक अभिन्न अंग है. ठेकुआ के बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है.

रसियाव

चावल, दूध और गुड़ से बनी यह स्वादिष्ट खीर व्रत तोड़ने के लिए बनाई जाती है. इसका स्वाद सभी को बहुत पसंद आता है. आप इसे प्रसाद के रूप में भी बाँट सकते हैं.

मीठा पुआ

ठेकुआ की तरह, मीठा पुआ भी आटे और गुड़ से बनाया जाता है, लेकिन इसे तलने की बजाय तवे पर भूना जाता है. यह छठ प्रसाद का एक मीठा और हल्का विकल्प है.

हरा चना मसाला

छठ पूजा के लिए, उबले हुए हरे चने को हल्के मसालों और नींबू के रस के साथ मिलाया जाता है. यह प्रसाद भी बहुत स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर होता है.