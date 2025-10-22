Home > धर्म > Chitragupta Puja 2025: जानें चित्रगुप्त पूजा का महत्व, पूजा विधि और इसके पीछे की पौराणिक कथा

Chitragupta Puja 2025: जानें चित्रगुप्त पूजा का महत्व, पूजा विधि और इसके पीछे की पौराणिक कथा

Chitragupta Puja 2025: भाई दूज, 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी. इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है और कलम-दवात अर्पित करने की रस्म निभाई जाती है. ऐसा माना जाता है कि यह व्रत बुद्धि, न्याय और आशीर्वाद प्रदान करता है. इसे करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं.भाई-बहन के स्नेह का त्योहार भाई दूज, पांच दिवसीय दिवाली उत्सव के समापन पर मनाया जाता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 22, 2025 8:11:20 PM IST

Chitragupta Puja 2025 Date and Shubh Muhurat

Chitragupta Puja 2025: भाई दूज, 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी. इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है और कलम-दवात अर्पित करने की रस्म निभाई जाती है. ऐसा माना जाता है कि यह व्रत बुद्धि, न्याय और आशीर्वाद प्रदान करता है. इसे करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं.भाई-बहन के स्नेह का त्योहार भाई दूज, पांच दिवसीय दिवाली उत्सव के समापन पर मनाया जाता है. इस दिन चित्रगुप्त पूजा का धार्मिक अनुष्ठान भी किया जाता है. भक्त भगवान चित्रगुप्त की पूजा करते हैं, जिन्हें प्रत्येक आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा-जोखा रखने वाला देवता माना जाता है. भारत के कई हिस्सों, खासकर उत्तर भारत में, इस दिन को मास्य दान पूजा के रूप में भी जाना जाता है. इस दिन लोग कलम और दवात की पूजा करते हैं. इन वस्तुओं को ज्ञान, बुद्धि और न्याय का प्रतीक माना जाता है.

चित्रगुप्त पूजा 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त (Chitragupta Puja 2025 Date and Shubh Muhurat)

चित्रगुप्त पूजा 2025 गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. इस दिन भाई दूज भी है. यह दिन भगवान चित्रगुप्त को समर्पित है, जो मानव कर्मों का लेखा-जोखा रखने वाले दिव्य देवता हैं. यह पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को की जाती है.

चित्रगुप्त पूजा शुभ मुहूर्त (Chitragupta Puja Shubh Muhurat)

  • तिथि: गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025
  • समय: दोपहर 1:32 से 3:51 बजे तक
  • अवधि: 2 घंटे 19 मिनट

चित्रगुप्त पूजा तिथि और मुहूर्त (Chitragupta Puja Shubh Muhurat)

  • द्वितीया तिथि प्रारंभ: 22 अक्टूबर, रात्रि 8:16 बजे
  • द्वितीया तिथि समाप्त: 23 अक्टूबर, रात्रि 10:46 बजे

चित्रगुप्त पूजा विधि

  • घर की सफाई करें और उत्तर-पूर्व दिशा में एक छोटा सा प्रार्थना क्षेत्र बनाएँ.
  • भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति या चित्र के साथ कलम, दवात और बहीखाता रखें.
  • फूल, चावल, चंदन, मिठाई और पान अर्पित करें.
  • भगवान चित्रगुप्त के मंत्रों का जाप करें और ज्ञान, बुद्धि और पुण्य कर्मों के लिए उनका आशीर्वाद लें.

चित्रगुप्त पूजा का आध्यात्मिक महत्व और लाभ (Spiritual significance and benefits of Chitragupta Puja)

यह दिन ज्ञान, सत्य और नैतिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है. भगवान चित्रगुप्त की पूजा करने से बुद्धि, साहस, विवेक और व्यापार में सफलता प्राप्त होती है. यह दिन हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहने की शिक्षा देता है. भक्तों का मानना है कि भगवान चित्रगुप्त की पूजा करने से पिछले पाप धुल जाते हैं, कार्य में आने वाली बाधाएँ दूर होती हैं और समृद्धि आती है. व्यापारियों के लिए, यह दिन नए बहीखाते शुरू करने के लिए शुभ माना जाता है.  चित्रगुप्त का जन्म कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हुआ था, इसलिए उनके जन्म के उपलक्ष्य में हर वर्ष इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है. हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, चित्रगुप्त भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए थे. चित्रगुप्त को यमराज का सहायक माना जाता है. चित्रगुप्त को देवताओं का लेखाकार भी कहा जाता है.

पौराणिक मान्यता क्या है?

चित्रगुप्त की पूजा कई अन्य कारणों से भी की जाती है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, अपनी बहन यमुना के आतिथ्य से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान दिया था: जो कोई भी भाई दूज या यम द्वितीया के दिन अपनी बहन के घर जाता है, उसके माथे पर तिलक लगाता है और उसके हाथ का बना भोजन करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा. चूँकि चित्रगुप्त यमराज के सहायक हैं, इसलिए भाई दूज के दिन उनकी पूजा की जाती है. भगवान चित्रगुप्त कलम और दवात की सहायता से सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं. इसलिए इस दिन कलम, दवात और बहीखातों की भी पूजा की जाती है. इस दिन चित्रगुप्त की पूजा करने वालों को ज्ञान, बुद्धि, साहस और लेखन कौशल की प्राप्ति होती है. इसके अतिरिक्त, उनके व्यवसाय में भी उन्नति होने की संभावना होती है.

Chitragupta Puja 2025: जानें चित्रगुप्त पूजा का महत्व, पूजा विधि और इसके पीछे की पौराणिक कथा

