Home > धर्म > Chhath puja 2025: छठ पूजा पर Sharda Sinha के ये 5 गीत खूब सुनते हैं लोग, इनके बिना अधूरा सा है यह महापर्व!

Chhath puja 2025: छठ पूजा पर Sharda Sinha के ये 5 गीत खूब सुनते हैं लोग, इनके बिना अधूरा सा है यह महापर्व!

Chhath Puja 2025 में Sharda Sinha के ये 5 लोकप्रिय गीत हर घर और हर दिल में उत्सव की रौनक बिखेर रहे हैं. इनके बिना यह महापर्व अधूरा सा लगता है. आप भी जरूर सुनें, यहां पढ़ें लिरिक्स.

By: Shivani Singh | Last Updated: October 24, 2025 8:11:42 PM IST

Sharda sinha chhath geet
Sharda sinha chhath geet

छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और भावनाओं का संगम है इस पर्व की रौनक में Sharda Sinha के गीत हर दिल को छू लेते हैं. उनके सुरों में छठ माता की पूजा की तन्मयता, सूर्य देव की उपासना और परिवार के साथ बिताए गए पावन पल छिपे हैं. इन गीतों के बिना छठ पूजा अधूरी लगती है, जैसे उत्सव की खुशबू बिना रंग के हो. इस वर्ष 2025 में भी लोग इन पांच प्रिय गीतों को सुनकर मन, आत्मा और संस्कृति से जुड़े रहने का आनंद ले रहे हैं.

1.पहिले-पहिले हम कइनी lyrics

पहिले-पहिले हम कइनी
छठी मइया, बरत तोहार
छठी मइया, बरत तोहार
करीहा क्षमा, छठी मइया
भूल-चूक, गलती हमार
भूल-चूक, गलती हमार
गोदी के बालकवा के दीहऽ
छठी मइया, ममता, दुलार
छठी मइया, ममता, दुलार
पिया के सनेहिया बनइहा
मइया, दीहऽ सुख सार
मइया, दीहऽ सुख सार
नारियर, केरवा, गउदवा
साजल नदिया किनार
साजल नदिया किनार
सूनीहा अरज, छठी मइया
बढ़े कुल-परिवार
बढ़े कुल-परिवार
घाट सजवली मनोहर
मइया, तोर भगती अपार
मइया, तोर भगती अपार
लीही न अरगिया, हे मइया
दीहीं आसीस हजार
दीहीं आसीस हजार
पहिले-पहिले हम कइनी
छठी मइया, बरत तोहार
छठी मइया, बरत तोहार
करीहा क्षमा, छठी मइया
भूल-चूक, गलती हमार
भूल-चूक, गलती हमार
भूल-चूक, गलती हमार

2. हो दीनानाथ छठ पूजा गीत लिरिक्स  Ho Deenanath Chhath Puja Geet Lyrics

You Might Be Interested In

सोना सट कुनिया, हो दीनानाथ

हे घूमइछा संसार, हे घूमइछा संसार

सोना सट कुनिया, हो दीनानाथ

हे घूमइछा संसार, हे घूमइछा संसार

आन दिन उगइ छा हो दीनानाथ

आहे भोर भिनसार, आहे भोर भिनसार

आजू के दिनवा हो दीनानाथ

हे लागल एती बेर, हे लागल एती बेर

बाट में भेटिए गेल गे अबला

एकटा अन्हरा पुरुष, एकटा अन्हरा पुरुष

अंखिया दियेते गे अबला

हे लागल एती बेर, हे लागल एती बेर

बाट में भेटिए गेल गे अबला

एकटा बाझिनिया, एकटा बाझिनिया

बालक दियेते गे अबला

हे लागल एती बेर, हे लागल एती बेर

3.उठ सुरुज भइले बिहान ऐ माई Utha Suruj Bhaeele Bihaan Ye Maai lyrics

कौने खेत जनमल धान सुधान हो

कौने खेत डटहर पान ऐ माई

कौन कोखि लिहल जनम ऐ सुरुजदेव

उठ सुरुज भइले बिहान ऐ माई

कौन कोखि लिहल जनम ऐ सुरुजदेव

उठ सुरुज भइले बिहान 

पुरु खेत जनमल धान सुधान

बैया खेत डटहर पान ऐ माई

अम्मा कोखि लिहल जनम ए सुरुजदेव

उठ सुरुज भइले बिहान ऐ माई

अम्मा कोखि लिहल जनम ए सुरुजदेव

उठ सुरुज भइले बिहान 

अम्मा जे डाही जे गावे सुरुज तोरा

दिह सुरुज दरशन अपन ऐ माई

कष्टी अरग लेले ठार बारे जंघिया में

जोरी हाथ कइले धियान

कष्टी अरग लेले ठार बारे जंघिया में

जोरी हाथ कइले धियान

कौने खेत जनमल धान सुधान हो

कौने खेत डटहर पान ऐ माई

कौने कोखि लिहल जनम ऐ सुरुजदेव

उठ सुरुज भइले बिहान ऐ माई

कौने कोखि लिहल जनम ऐ सुरुजदेव

उठ सुरुज भइले बिहान ऐ माई

कौने खेत जनमल धान सुधान हो

कौने खेत डटहर पान ऐ माई

कौने खेत डटहर पान ऐ माई

कौने खेत डटहर पान 

4. केलवा के पात पर – (Kelwa Ke Paat Par lyrics)

केलवा के पात पर उगेलन सुरुज मल झांके ऊंके
केलवा के पात पर उगेलन सुरुज मल झांके ऊंके
हो करेलु छठ बरतिया से झांके ऊंके
हम तोसे पूछी बरतिया ऐ बरितया से केकरा लागी
हम तोसे पूछी बरतिया ऐ बरितया से केकरा लागी
हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी
हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी
हमरो जे बेटवा पवन ऐसन बेटवा से उनके लागी
हमरो जे बेटवा पवन ऐसन बेटवा से उनके लागी
हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागी
हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागी
अमरुदिया के पात पर उगेलन सुरूज मल झांके झुके
अमरुदिया के पात पर उगेलन सुरूज मल झांके झुके
हे करेलु छठ बरतिया से झांके झुके
हे करेलु छठ बरतिया से झांके झुके
हम तोसे पूछी बरतिया ए बरितिया से केकरा लागी
हम तोसे पूछी बरतिया ए बरितिया से केकरा लागी
हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी
हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी
हमरो जे स्वामी पवन एसन स्वामी उनके लागी
हमरो जे स्वामी पवन एसन स्वामी उनके लागी
हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी
हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी
नारियर के पात पर उगेलन सुरूजमल झांके झूके
नारियर के पात पर उगेलन सुरूजमल झांके झूके
हे करेलू छठ बरतिया से झांके झूके
हे करेलू छठ बरतिया से झांके झूके
हम तोसे पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी
हम तोसे पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी
हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी
हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी
हमरो जे बेटी पवन ऐसन बेटिया से उनके लागी
हमरो जे बेटी पवन ऐसन बेटिया से उनके लागी
हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागी
हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागी

Chhath Puja 2025 : आखिर क्यों नाक तक सिंदुर लगाती है महिलाएं, क्या है इसके पीछे की वजह?

5.जोड़े जोड़े फलवा सुरुज देव लिरिक्स (Jode Jode Falwa Suruj Dev Lyrics in Hindi)

जोड़े जोड़े फलवा सुरुज देव
घटवा पे तीवई चढ़ावेले हो
जोड़े जोड़े फलवा सुरुज देव
घटवा पे तीवई चढ़ावेले हो
जल बिच खड़ा होई दर्शन ला
आसरा लगावेले हो
जल बिच खड़ा होई दर्शन ला
आसरा लगावेले हो !

शीतली बियरिया शीतल दूजे पनिया
कब देब देवता तू आके दर्शनिया
हां .! शीतली बियरिया शीतल दूजे पनिया
कब देब देवता तू आके दर्शनिया
जोड़े जोड़े सूपवा आदित देव
घटवा पे तीवई चढ़ावेले हो
जल बिच खड़ा होई दर्शन ला
आसरा लगावेले हो
जल बिच खड़ा होई दर्शन ला
आसरा लगावेले हो !

भुखली शरीरिया सजल शुभे मनवा
पुरुबे लागल बड़ुवे सबके ध्यानवा
हां .! भुखली शरीरिया सजल शुभे मनवा
पुरुबे लागल बड़ुवे सबके ध्यानवा
जोड़े जोड़े दउरा ऐ दीनानाथ
घटवा पे तीवई चढ़ावेले हो
जल बिच खड़ा होई दर्शन ला
आसरा लगावेले हो
जल बिच खड़ा होई दर्शन ला
आसरा लगावेले हो !

विनय बिहारी लिखले माई के भजनवा
गावेली पलक बेटी धई के ध्यानवा
विनय बिहारी लिखले माई के भजनवा
गावेली पलक बेटी धई के ध्यानवा
जोड़े जोड़े पियरी ऐ गंगा मईया
घटवा पे तीवई चढ़ावेले हो
जल बिच खड़ा होई दर्शन ला
आसरा लगावेले हो
जल बिच खड़ा होई दर्शन ला
आसरा लगावेले हो !

Chhath Puja 2025: छठ व्रत किन लोगों को नहीं रखना चाहिए? जानें इसे रखने से पहले नियम

Tags: Bhojpuri Devotional SongsChhath Puja 2025Chhath Puja MusicFestival SongsSharda Sinha Songs
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

थाईलैंड घूमने का बना रहे हैं प्लान? तो इन 6...

October 24, 2025

ये हैं हिमाचल की 7 हिडेंन जगहें, जहां कम भीड़-भाड़...

October 24, 2025

सिर्फ 20 मिनट की नींद कर सकती है कमाल, जानें...

October 24, 2025

क्या 10,000 कदम रोज चलने से फिटनेस बनी रहती है?

October 24, 2025

इन वजहों से स्किन दिखने लगती है सुस्त और डल

October 24, 2025

साउथ इंडियन खाने का है मन, तो इस खास रेसिपी...

October 24, 2025
Chhath puja 2025: छठ पूजा पर Sharda Sinha के ये 5 गीत खूब सुनते हैं लोग, इनके बिना अधूरा सा है यह महापर्व!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chhath puja 2025: छठ पूजा पर Sharda Sinha के ये 5 गीत खूब सुनते हैं लोग, इनके बिना अधूरा सा है यह महापर्व!
Chhath puja 2025: छठ पूजा पर Sharda Sinha के ये 5 गीत खूब सुनते हैं लोग, इनके बिना अधूरा सा है यह महापर्व!
Chhath puja 2025: छठ पूजा पर Sharda Sinha के ये 5 गीत खूब सुनते हैं लोग, इनके बिना अधूरा सा है यह महापर्व!
Chhath puja 2025: छठ पूजा पर Sharda Sinha के ये 5 गीत खूब सुनते हैं लोग, इनके बिना अधूरा सा है यह महापर्व!