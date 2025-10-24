Chhath Puja 2025: छठ व्रत किन लोगों को नहीं रखना चाहिए? जानें इसे रखने से पहले नियम

Chhath Puja 2025: छठ महापर्व की शुरूआत 25 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 28 अक्टूबर को होगा. ये आस्था का महापर्व बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से मनाया जाता है. छठ पर्व पर सूर्य देव को पानी में खड़े होकर अर्घ्य दिया जाता है. चार दिनों तक चलने वाले छठ व्रत सबसे कठिन और अनुशासनपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है. क्योंकि 36 घंटे तक ये निर्जला व्रत रखा जाता है. व्रती कम तर पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हैं. इस बीच काफी लोगों के मन में सवाल आता है कि कौन-से लोग ये व्रत रख सकते हैं और कौन नहीं?