Chhath Puja 2025 Sweets: छठ पूजा पर बनाएं जाने वाले पकवान की लिस्ट ये रही

Chhath Puja Sweets: छठ पूजा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है. यह पर्व सूर्य देव और छठी मइया की आराधना के लिए समर्पित होता है. छठ पूजा में शुद्धता, नियम, और सात्विकता का विशेष ध्यान रखा जाता है. इस पर्व के दौरान व्रतधारी महिलाएं और पुरुष उपवास रखकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और विभिन्न प्रकार के पारंपरिक पकवान बनाते हैं. आइए जानते हैं कि छठ पूजा में कौन-कौन से प्रमुख व्यंजन तैयार किए जाते हैं.

सबसे पहले ठेकुआ का नाम आता है. यह छठ पूजा का सबसे प्रसिद्ध और मुख्य प्रसाद होता है. गेहूं के आटे में गुड़ या शक्कर मिलाकर, उसमें थोड़ा सा घी और नारियल के बुरादे का मिश्रण डालकर इसे गूंथा जाता है. फिर खास सांचे से डिजाइन बनाकर घी में तला जाता है. इसका स्वाद मीठा और कुरकुरा होता है. ठेकुआ को छठ मइया के भोग में विशेष स्थान प्राप्त है.

दूसरा प्रमुख पकवान है रसीया या खीर. यह गुड़ और दूध से बनाई जाती है, जिसे छठ पूजा के दूसरे दिन यानी ‘ खरना ’ पर प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है. रसीया में चावल, दूध, और देसी गुड़ का प्रयोग किया जाता है, जिससे इसका स्वाद लाजवाब बनता है. खरना की रसीया पूरे परिवार के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है.

इसके अलावा भात-दाल, चने का साग, और कद्दू की सब्जी भी छठ पूजा के दौरान बनाए जाते हैं. यह भोजन बिना प्याज-लहसुन के बनाया जाता है और पूरी तरह सात्विक होता है. इन पकवानों को मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से पकाया जाता है ताकि उसमें पवित्रता बनी रहे.

मलपुआ , पूरी, और फलों का प्रसाद भी अर्घ्य देने के बाद बांटा जाता है. खास तौर पर केले, नारियल, सेब, ईख और नींबू छठ पूजा की टोकरी में जरूर रखे जाते हैं.

कुल मिलाकर, छठ पूजा के पकवान केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि भक्ति और पवित्रता के प्रतीक होते हैं. ये व्यंजन हमारी परंपराओं, सादगी और मातृभक्ति को दर्शाते हैं. हर पकवान में श्रद्धा और प्रेम का स्वाद होता है, जो इस पर्व को और अधिक पावन बनाता है.

