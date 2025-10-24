Chhath Puja 2025 Samagri List: कल छठ व्रत के लिए बेहद जरूरी है ये पूजा सामग्री, अभी नोट कर ले आए बाजार से

Chhath Puja 2025 K Liye Jaruri Samagri: कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि पर छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से ही हो जाती है. साल 2025 में छठ पूजा के त्योहार की शुरुआत 25 अक्टूबर से होगी और इसका समापन 28 अक्टूबर को होगा. छठ पूजा के दौरान विशेष पूजन और अनुष्ठान किया जाता है.

नहाय-खाय से शुरु होता है छठ पूजा का त्योहार

छठ पूजा के त्योहार की शुरुआत नहाय-खाय के साथ होती है. इस त्योहार के दौरान महिलाएं 36 घंटों का निर्जला व्रत रखती है. छठ में सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा की जाती है. छठ पूजा के लिए कई तरह की सामग्रियों और वस्तुओं की आवश्यकता होती है. चलिए जानते हैं यहां छठ पूजा के लिए कौन सी सामग्रीयां सबसे जरूरी हैं.

छठ पूजा सामग्री (Chhath Puja Samagri List)

बांस के 3 या 5 सूप या टोकरी,

गन्ने का जोड़ा,

नारियल, सेब, केला, अमरूद, नींबू, शरीफा, शकरकंद, मूली, गाजर

नया धान का चावल (अरवा),

आटा, गुड़, घी, सूजी, चना दाल, ठेकुआ, मेवे.

दीपक, कपूर, अगरबत्ती, धूप,

फूल, कुमकुम, पीला संदूर, चंदन, कलावा

लौंग, इलाययी, अक्षत, पान का पत्ता, हल्दी

गंगाजल, जल से भरा लोटा,

अर्घ्य देने के लिए पीतल या तांबे का लोटा,

आम की लकड़ी, मिट्टी का चूल्हा आदि.

छठ पूजा महत्व (Chhath Puja 2025 Importance)

भारतीय संस्कृति में छठ पूजा का अत्यंत महत्व है इस पर्व को बेहद पवित्र माना जाता है और यह आस्था, प्रकृति, आत्मसंयम और सूर्य उपासना का प्रतीक माना जाता है. यह महापर्व बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बेहद खास होता है. लोग इस व्रत को पुरी श्रद्धा से संतान की कामना या उनकी सुरक्षा और लंबी उम्र करते हैं.

