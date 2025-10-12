Bhai Dooj 2025: 22 या 23 अक्टूबर; कब है भाई दूज? नोट कर लें सही तारीख और शुभ मुहूर्त

Bhai Dooj 2025 Kab Hai: हिंदू धर्म में भाई दूज के पर्व का खास महत्व बताया जाता है. दीपावली के एक दिन बाद मनाया जाने वाला त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम, समर्पण और खूबसूरत रिश्ते को बरकरार रखने का प्रतीक माना जाता है. इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं. इस दिन बहन भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. बदले में भाई बहन को उपहार देते हैं. तो आइए जानते हैं कि इस साल ये त्योहार कौन-सी तारीख को मनाया जाएगा और इसका क्या महत्व है?

भाई दूज 2025 की सही तारीख और शुभ मुहूर्त (Bhai Dooj Shubh Muhurat)

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल भाई दूज का त्योहार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा. वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर की रात 8 बजकर 16 मिनट से शुरू होकर 23 अक्टूबर की रात 10 बजकर 46 मिनट तक रहेगी. वहीं इस दिन भाई दूज मनाने या भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 13 मिनट से 3 बजकर 28 मिनट तक रहेगा. इसका मतलब है कि इस साल बहनों को भाई को तिलक करने के लिए लगभग 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा.

भाई दूज से जुड़ी पौराणिक कथा

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्यदेव की पुत्री यमुना अपने भाई यमराज को बहुत प्यार करती थी. वे अक्सर उन्हें अपने घर भोजन के लिए बुलाती थीं, लेकिन यमराज अपने कामों में व्यस्त रहने की वजह से आ नहीं पाते थे. एक दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर आए तो यमुना ने उनका आदर-सत्कार किया, माथे पर तिलक लगाया और स्वादिष्ट भोजन कराया. फिर यमुना ने कहा कि जो बहन इस दिन अपने भाई को तिलक करती है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है और भाई की उम्र लंबी होती है. यमराज ने उन्हें वरदान दिया और फिर इस तरह से भाई दूज के पर्व की परंपरा शुरू हो गई.

(Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इनखबर इस बात की पुष्टि नहीं करता है)