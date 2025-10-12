Diwali 2025: दिवाली से पहले अगर आपको दिख रहे हैं ये सपने, तो आप पर प्रसन्न होने वाली हैं माता लक्ष्मी

Diwali 2025 Dreams: दिवाली का त्योहार प्रकाश और उत्साह का प्रतीक है. ये दिन मां लक्ष्मी की पूजा और सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इस साल 20 अक्टूबर को दिवाली का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा. स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं, तो आपको कुछ ऐसे सपने दिखते हैं, जिससे आप पता कर सकते हैं कि इस दिवाली के अवसर पर मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है या नहीं?

दिवाली से पहले दिखे ये सपने, तो समझ लिजिए मां लक्ष्मी की बरसने वाली है कृपा

सपने में शुभ प्रतीक या चिन्ह्

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अगर दिवाली से पहले आपको सपने में कोई शुभ चिन्ह जैसे स्वास्तिक या शंख दिखता है तो उसे काफी शुभ माना जाता है. ये आपको घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है.

पूजा स्थल या मंदिर दिखना

अगर आपको सपने में पूजा स्थल या मंदिर दिखता है, तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है. यह सपना उन्नति और सकारात्मकता का संकेत देता है और आपके जीवन में खुशहाली लाता है.

सपने में गाय या दूध देखना

गौ माता को हिंदू धर्म में समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना गया है. अगर आपको सपने में गाय या दूध दिखाई देता है, तो ये बहुत शुभ माना जाता है. ये धन लाभ का प्रतीक माना गया है.

सपने में दिखे दीपक

अगर दिवाली से पहले आपको सपने में दीपक या अखंड ज्योति जलते हुए दिखाई देती है, तो ये बहुत शुभ माना जाता है. यह सपना आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने का प्रतीक माना गया है.

(Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इनखबर इस बात की पुष्टि नहीं करता है)