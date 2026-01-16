Wedding Muhurat 2026: खरमास खत्म होते ही शुरू होगा शादी का सीजन, यहां देखें 2026 में विवाह मुहूर्त की पूरी लिस्ट

Wedding Muhurat 2026: खरमास समाप्त हो चुका है. मकर संक्रांति के साथ खरमास का अंत हो जाता है और शुभ और मांगलिक दिनों की शुरुआत हो जाती है. जिस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन से खरमास का अंत हो जाता है. खरमास के अंत होने के बाद अब शादियां कब से शुरू होंगी, यहां देखें इसका पूरा कैलेंडर.

जनवरी में विवाह का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है. शादी के सीजन की शुरुआत फरवरी के महीने से होगी.

फरवरी में विवाह के लिए कुल 12 शुभ मुहूर्त है.

फरवरी 5, 2026, बृहस्पतिवार

फरवरी 6, 2026, शुक्रवार

फरवरी 8, 2026, रविवार

फरवरी 10, 2026, मंगलवार

फरवरी 12, 2026, बृहस्पतिवार

फरवरी 14, 2026, शनिवार

फरवरी 19, 2026, बृहस्पतिवार

फरवरी 20, 2026, शुक्रवार

फरवरी 21, 2026, शनिवार

फरवरी 24, 2026, मंगलवार

फरवरी 25, 2026, बुधवार

फरवरी 26, 2026, बृहस्पतिवार

मार्च में विवाह के लिए 8 शुभ दिन उपलब्ध हैं.

मार्च 2, 2026, सोमवार

मार्च 3, 2026, मंगलवार Auspicious

मार्च 4, 2026, बुधवार Auspicious

मार्च 7, 2026, शनिवार Auspicious

मार्च 8, 2026, रविवार Auspicious

मार्च 9, 2026, सोमवार Auspicious

मार्च 11, 2026, बुधवार Auspicious

मार्च 12, 2026, बृहस्पतिवार Auspicious

अप्रैल में विवाह के लिए 8 शुभ दिन उपलब्ध हैं.

अप्रैल 15, 2026, बुधवार

अप्रैल 20, 2026, सोमवार

अप्रैल 21, 2026, मंगलवार

अप्रैल 25, 2026, शनिवार

अप्रैल 26, 2026, रविवार

अप्रैल 28, 2026, मंगलवार

अप्रैल 29, 2026, बुधवार

मई में विवाह के लिए 8 शुभ दिन उपलब्ध हैं.

मई 1, 2026, शुक्रवार

मई 3, 2026, रविवार

मई 5, 2026, मंगलवार

मई 6, 2026, बुधवार

मई 7, 2026, बृहस्पतिवार

मई 8, 2026, शुक्रवार

मई 13, 2026, बुधवार

मई 14, 2026, बृहस्पतिवार

जून में विवाह के लिए 8 शुभ दिन उपलब्ध हैं.

जून 21, 2026, रविवार

जून 22, 2026, सोमवार

जून 23, 2026, मंगलवार

जून 24, 2026, बुधवार

जून 25, 2026, बृहस्पतिवार

जून 26, 2026, शुक्रवार

जून 27, 2026, शनिवार

जून 29, 2026, सोमवार

जुलाई में विवाह के लिए 4 शुभ दिन उपलब्ध हैं.

जुलाई 1, 2026, बुधवार

जुलाई 6, 2026, सोमवार

जुलाई 7, 2026, मंगलवार

जुलाई 11, 2026, शनिवार

नवम्बर में विवाह के लिए 4 शुभ दिन उपलब्ध हैं.

नवम्बर 21, 2026, शनिवार

नवम्बर 24, 2026, मंगलवार

नवम्बर 25, 2026, बुधवार

नवम्बर 26, 2026, बृहस्पतिवार

दिसम्बर में विवाह के लिए 7 शुभ दिन उपलब्ध हैं.

दिसम्बर 2, 2026, बुधवार

दिसम्बर 3, 2026, बृहस्पतिवार

दिसम्बर 4, 2026, शुक्रवार

दिसम्बर 5, 2026, शनिवार

दिसम्बर 6, 2026, रविवार

दिसम्बर 11, 2026, शुक्रवार

दिसम्बर 12, 2026, शनिवार

