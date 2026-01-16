Home > धर्म > Wedding Muhurat 2026: खरमास खत्म होते ही शुरू होगा शादी का सीजन, यहां देखें 2026 में विवाह मुहूर्त की पूरी लिस्ट

Wedding Muhurat 2026: खरमास खत्म होते ही शुरू होगा शादी का सीजन, यहां देखें 2026 में विवाह मुहूर्त की पूरी लिस्ट

Wedding Muhurat 2026: हिंदू धर्म में शादी के लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है. बिना शुभ मुहूर्त के विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. यहां जानें खरमास के समाप्त होने के बाद साल 2026 में कब-कब हैं शादी के शुभ मुहूर्त यहां देखें पूरे सालभर का विवाह का कैलेंडर.

By: Tavishi Kalra | Published: January 16, 2026 11:14:09 AM IST

Wedding Muhurat 2026: खरमास खत्म होते ही शुरू होगा शादी का सीजन, यहां देखें 2026 में विवाह मुहूर्त की पूरी लिस्ट


Wedding Muhurat 2026: खरमास समाप्त हो चुका है. मकर संक्रांति के साथ खरमास का अंत हो जाता है और शुभ और मांगलिक दिनों की शुरुआत हो जाती है. जिस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन से खरमास का अंत हो जाता है. खरमास के अंत होने के बाद अब शादियां कब से शुरू होंगी, यहां देखें इसका पूरा कैलेंडर.

You Might Be Interested In

जनवरी में विवाह का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है. शादी के सीजन की शुरुआत फरवरी के महीने से होगी.

फरवरी में विवाह के लिए कुल 12 शुभ मुहूर्त है.

फरवरी 5, 2026, बृहस्पतिवार 
फरवरी 6, 2026, शुक्रवार 
फरवरी 8, 2026, रविवार 
फरवरी 10, 2026, मंगलवार 
फरवरी 12, 2026, बृहस्पतिवार
फरवरी 14, 2026, शनिवार 
फरवरी 19, 2026, बृहस्पतिवार
फरवरी 20, 2026, शुक्रवार 
फरवरी 21, 2026, शनिवार 
फरवरी 24, 2026, मंगलवार 
फरवरी 25, 2026, बुधवार
फरवरी 26, 2026, बृहस्पतिवार

You Might Be Interested In

मार्च में विवाह के लिए 8 शुभ दिन उपलब्ध हैं.

मार्च 2, 2026, सोमवार 
मार्च 3, 2026, मंगलवार Auspicious
मार्च 4, 2026, बुधवार Auspicious
मार्च 7, 2026, शनिवार Auspicious
मार्च 8, 2026, रविवार Auspicious
मार्च 9, 2026, सोमवार Auspicious
मार्च 11, 2026, बुधवार Auspicious
मार्च 12, 2026, बृहस्पतिवार Auspicious

अप्रैल में विवाह के लिए 8 शुभ दिन उपलब्ध हैं.

अप्रैल 15, 2026, बुधवार 
अप्रैल 20, 2026, सोमवार
अप्रैल 21, 2026, मंगलवार
अप्रैल 25, 2026, शनिवार 
अप्रैल 26, 2026, रविवार 
अप्रैल 28, 2026, मंगलवार 
अप्रैल 29, 2026, बुधवार

मई में विवाह के लिए 8 शुभ दिन उपलब्ध हैं.

मई 1, 2026, शुक्रवार 
मई 3, 2026, रविवार 
मई 5, 2026, मंगलवार
मई 6, 2026, बुधवार
मई 7, 2026, बृहस्पतिवार 
मई 8, 2026, शुक्रवार 
मई 13, 2026, बुधवार
मई 14, 2026, बृहस्पतिवार 

जून में विवाह के लिए 8 शुभ दिन उपलब्ध हैं.

जून 21, 2026, रविवार 
जून 22, 2026, सोमवार
जून 23, 2026, मंगलवार
जून 24, 2026, बुधवार 
जून 25, 2026, बृहस्पतिवार
जून 26, 2026, शुक्रवार 
जून 27, 2026, शनिवार 
जून 29, 2026, सोमवार

जुलाई में विवाह के लिए 4 शुभ दिन उपलब्ध हैं.

जुलाई 1, 2026, बुधवार 
जुलाई 6, 2026, सोमवार
जुलाई 7, 2026, मंगलवार 
जुलाई 11, 2026, शनिवार

नवम्बर में विवाह के लिए 4 शुभ दिन उपलब्ध हैं.

नवम्बर 21, 2026, शनिवार
नवम्बर 24, 2026, मंगलवार
नवम्बर 25, 2026, बुधवार
नवम्बर 26, 2026, बृहस्पतिवार

दिसम्बर में विवाह के लिए 7 शुभ दिन उपलब्ध हैं.

दिसम्बर 2, 2026, बुधवार
दिसम्बर 3, 2026, बृहस्पतिवार
दिसम्बर 4, 2026, शुक्रवार
दिसम्बर 5, 2026, शनिवार
दिसम्बर 6, 2026, रविवार
दिसम्बर 11, 2026, शुक्रवार
दिसम्बर 12, 2026, शनिवार  

Premanand Ji Maharaj: क्या हमें सातों जन्म में इसी जन्म वाला पति मिल सकता है? जानें प्रेमानंद जी महाराज का क्या कहना है

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता 

You Might Be Interested In
Tags: auscipicious wedding muhurat 2026kharmas endsshadi muhuratwedding muhurat 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

महंगे प्रोडक्ट्स छोड़िए! मलाइका अरोड़ा के इस सिंपल हैक से...

January 15, 2026

कियारा आडवाणी का साड़ी मैजिक, हर मौके के लिए बेस्ट...

January 15, 2026

क्या आप भी कर रहे हैं ये गलतियां? जानें क्यों...

January 15, 2026

इंटरमिटेंट फास्टिंग के 8 फायदे

January 15, 2026

स्मार्ट खाएं, मज़बूत रहें: फल जो आपके शरीर को प्राकृतिक...

January 14, 2026

सोलो ट्रैवल: अकेले अपने पहले एडवेंचर के लिए पावरफुल टिप्स

January 14, 2026
Wedding Muhurat 2026: खरमास खत्म होते ही शुरू होगा शादी का सीजन, यहां देखें 2026 में विवाह मुहूर्त की पूरी लिस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Wedding Muhurat 2026: खरमास खत्म होते ही शुरू होगा शादी का सीजन, यहां देखें 2026 में विवाह मुहूर्त की पूरी लिस्ट
Wedding Muhurat 2026: खरमास खत्म होते ही शुरू होगा शादी का सीजन, यहां देखें 2026 में विवाह मुहूर्त की पूरी लिस्ट
Wedding Muhurat 2026: खरमास खत्म होते ही शुरू होगा शादी का सीजन, यहां देखें 2026 में विवाह मुहूर्त की पूरी लिस्ट
Wedding Muhurat 2026: खरमास खत्म होते ही शुरू होगा शादी का सीजन, यहां देखें 2026 में विवाह मुहूर्त की पूरी लिस्ट