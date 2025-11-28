Annapurna Jayanti 2025 Date: अन्नपूर्णा जयंती 2025 में कब? जानें इस दिन का महत्व और शुभ मुहूर्त

Annapurna Jayanti 2025 Date: हिंदू धर्म में हर पर्व का अपना अलग और विशेष महत्व है. हर साल मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि को अन्नपूर्णा जयंती का पर्व मनाया जाता है. अन्नपूर्णा जयन्ती हिंदू धर्म का एक पावन पर्व है जो माता अन्नपूर्णा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है.

अन्नपूर्णा देवी को अन्न, समृद्धि और जीवन निर्वाह की अधिष्ठात्री देवी माना गया है. अन्नपूर्णा देवी का मुख्य मन्दिर वाराणसी में स्थित है जहां भगवान शिव की अर्धाङ्गिनी और अन्नदान की अधिष्ठात्री के रूप में उनकी पूजा-अर्चना की जाती है.

मार्गशीर्ष माह या अगहन माह में अन्नपूर्णा माता की पूजा का विशेष महत्व है. मां अन्नपूर्ण अन्न की देवी है. साल 2025 में अन्नपूर्णा जयंती 4 दिसंबर, 2025 को मनाई जाएगी. अन्नपूर्णा देवी का वर्णन स्कन्दपुराण, शिवपुराण और अन्य ग्रन्थों में किया गया है.

अन्नपूर्णा जयंती 2025 मुहूर्त

इस दिन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 04, दिसंबर को 08:37 मिनट पर होगी.

इस दिन पूर्णिमा तिथि का अंत 05 दिसंबर, 2025 को 04:43 मिनट पर होगा.

अन्नपूर्णा जयन्ती बृहस्पतिवार, 4 दिसंबर, को मनाई जाएगी.

पूजा मुहूर्त – सुबह 10.53 – दोपहर 1.29

इस विशेष दिन पर अन्नदान का महत्व है. इस दिन अनाज, भोजन और वस्त्र दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. मान्यता है कि इस दिन किया गया अन्नदान अक्षय फल प्रदान करता है.

वाराणसी में अन्नपूर्णा देवी का मंदिर स्थित है.जहां हर साल विशेष उत्सव होता है इस दिन में भव्य दर्शन और आरती का आयोजन किया जाता है. साथ ही इस मंदिर में हजारों लोगों में भोजन कराया जाता है. मान्यता है कि इस दिन शिवजी भी अन्नपूर्णा माता से भिक्षा ग्रहण करते हैं.