Home > धर्म > Annapurna Jayanti 2025 Date: अन्नपूर्णा जयंती 2025 में कब? जानें इस दिन का महत्व और शुभ मुहूर्त

Annapurna Jayanti 2025 Date: अन्नपूर्णा जयंती 2025 में कब? जानें इस दिन का महत्व और शुभ मुहूर्त

Annapurna Jayanti 2025 Date: हिंदू धर्म में अन्नपूर्णा जयंती अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा को समर्पित है. इस दिन का महत्व बहुत अधिक है, जानें कब और क्यों मनाई जाती है यह जयंती.

By: Tavishi Kalra | Published: November 28, 2025 10:34:48 AM IST

Annapurna Jayanti 2025 Date: अन्नपूर्णा जयंती 2025 में कब? जानें इस दिन का महत्व और शुभ मुहूर्त


Annapurna Jayanti 2025 Date: हिंदू धर्म में हर पर्व का अपना अलग और विशेष महत्व है. हर साल मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि को अन्नपूर्णा जयंती का पर्व मनाया जाता है. अन्नपूर्णा जयन्ती हिंदू धर्म का एक पावन पर्व है जो माता अन्नपूर्णा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है. 

अन्नपूर्णा देवी को अन्न, समृद्धि और जीवन निर्वाह की अधिष्ठात्री देवी माना गया है. अन्नपूर्णा देवी का मुख्य मन्दिर वाराणसी में स्थित है जहां भगवान शिव की अर्धाङ्गिनी और अन्नदान की अधिष्ठात्री के रूप में उनकी पूजा-अर्चना की जाती है.

मार्गशीर्ष माह या अगहन माह में अन्नपूर्णा माता की पूजा का विशेष महत्व है. मां अन्नपूर्ण अन्न की देवी है. साल 2025 में अन्नपूर्णा जयंती 4 दिसंबर, 2025 को मनाई जाएगी. अन्नपूर्णा देवी का वर्णन स्कन्दपुराण, शिवपुराण और अन्य ग्रन्थों में किया गया है. 

अन्नपूर्णा जयंती 2025 मुहूर्त

  • इस दिन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 04, दिसंबर को 08:37 मिनट पर होगी.
  • इस दिन पूर्णिमा तिथि का अंत 05 दिसंबर, 2025 को 04:43 मिनट पर होगा.
  • अन्नपूर्णा जयन्ती बृहस्पतिवार, 4 दिसंबर, को मनाई जाएगी.
  • पूजा मुहूर्त – सुबह 10.53 – दोपहर 1.29

इस विशेष दिन पर अन्नदान का महत्व है. इस दिन अनाज, भोजन और वस्त्र दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. मान्यता है कि इस दिन किया गया अन्नदान अक्षय फल प्रदान करता है.

वाराणसी में अन्नपूर्णा देवी का मंदिर स्थित है.जहां हर साल विशेष उत्सव होता है इस दिन में भव्य दर्शन और आरती का आयोजन किया जाता है. साथ ही इस मंदिर में हजारों लोगों में भोजन कराया जाता है. मान्यता है कि इस दिन शिवजी भी अन्नपूर्णा माता से भिक्षा ग्रहण करते हैं.

Premanand Maharaj: क्या पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? जानें प्रेमानंद महाराज ने क्या बताया

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Annapurna JayantiAnnapurna Jayanti 2025Annapurna Jayanti 2025 Date
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में भी बाल रहेंगे हेल्दी और शाइनी, हेयरफॉल-ड्राइनेस खत्म...

November 28, 2025

शाम की चाय के साथ मिनटों में बनाएं टेस्टी प्याज...

November 28, 2025

खुद को स्वीकारने से करें सेल्फ लव की शुरुआत, जानें...

November 28, 2025

बच्चों को पसंद आएंगे ये 8 पोषण और स्वाद से...

November 28, 2025

इन लोगों के लिए जहर से कम नहीं सर्दियों की...

November 28, 2025

स्नैक्स में चाय के साथ बनाएं क्रिस्पी और टेस्टी मोरिंगा...

November 28, 2025
Annapurna Jayanti 2025 Date: अन्नपूर्णा जयंती 2025 में कब? जानें इस दिन का महत्व और शुभ मुहूर्त

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Annapurna Jayanti 2025 Date: अन्नपूर्णा जयंती 2025 में कब? जानें इस दिन का महत्व और शुभ मुहूर्त
Annapurna Jayanti 2025 Date: अन्नपूर्णा जयंती 2025 में कब? जानें इस दिन का महत्व और शुभ मुहूर्त
Annapurna Jayanti 2025 Date: अन्नपूर्णा जयंती 2025 में कब? जानें इस दिन का महत्व और शुभ मुहूर्त
Annapurna Jayanti 2025 Date: अन्नपूर्णा जयंती 2025 में कब? जानें इस दिन का महत्व और शुभ मुहूर्त