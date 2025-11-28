Home > धर्म > Premanand Maharaj: क्या पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? जानें प्रेमानंद महाराज ने क्या बताया

Premanand Maharaj: क्या पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? जानें प्रेमानंद महाराज ने क्या बताया

Premanand Maharaj: प्रवचन के दौरान एक महिला ने प्रेमानंद महाराज से सवाल किया कि पिछले जन्म के कर्मों का फल हमें इस जन्म में क्यों प्राप्त होता है? तो आइए जानते हैं कि इस सवाल का जवाब प्रेमानंद महाराज ने क्या दिया?

By: Shivi Bajpai | Published: November 28, 2025 8:01:12 AM IST

premanand ji
premanand ji


Premanand Maharaj Pravachan: व्यक्ति को हमेशा अपने पूर्व जन्म के बारे में जानने की इच्छा होती है. व्यक्ति जानना चाहता है कि पूर्व जन्म की चीजें कितनी सही हैं और कितनी नहीं. पूर्व जन्म की बातों का दावा करने वाले भी कई लोग मिल जाते हैं. अक्सर आपने सुना होगा कि पूर्व जन्म का फल व्यक्ति को इस जन्म में प्राप्त होता है. तो आइए जानते हैं ये बात कितनी सच है?

वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जो इस बात को नहीं मानते हैं. वृदांवन के प्रसिद्ध संत और अध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज ने इस बारे में बताया. प्रवचन के दौरान एक महिला ने प्रेमानंद महाराज से सवाल किया कि पिछले जन्म के कर्मों का फल हमें इस जन्म में क्यों प्राप्त होता है?

Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी पर न करें ये भूल, ध्यान रखें तुलसी माता से जुड़ी ये बातें

बहुत पुराना दंड भी भोगना पड़ता है- प्रेमानंद महाराज ने कहा

इस सवाल का जवाब देते हुए प्रेमानंद महाराज ने कहा कि किसी को मार डालोगे तो क्या फांसी की सजा तुरंत हो जाएगी. इसी तरह भगवान का न्यायालय बहुत बड़ा है. जहां वो समस्त ब्रह्मांड का न्याय करते हैं. 100-100 जन्म का पूराना पाप क्यों न हो वो भी व्यक्ति को भोगना अवश्य ही पड़ता है. ऐसे में बहुत पुराना दंड भी व्यक्ति को भोगना पड़ता है.

भगवान के दरबार में किसी की नहीं चलती है. अगर आपने पिछले जन्म में किसी का बुरा किया हो, तो उससे आपके जीवन में कष्ट आते हैं. प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि कर्म करते समय हमेशा होश में रहो. पाप कर्म करने बाद वो भले ही अंतर्ध्यान हो गया हो, लेकिन समय आने पर उसका दंड अवश्य भोगना पड़ता है. पाप कर्म नहीं अच्छे कर्म करने चाहिए.

Ganga Jal Ke Niyam: क्यों पवित्र माना जाता है गंगाजल, घर पर इसे रखने के इन नियमों को जानें यहां

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: premanand maharajPremanand Maharaj Pravachan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में भी बाल रहेंगे हेल्दी और शाइनी, हेयरफॉल-ड्राइनेस खत्म...

November 28, 2025

शाम की चाय के साथ मिनटों में बनाएं टेस्टी प्याज...

November 28, 2025

खुद को स्वीकारने से करें सेल्फ लव की शुरुआत, जानें...

November 28, 2025

बच्चों को पसंद आएंगे ये 8 पोषण और स्वाद से...

November 28, 2025

इन लोगों के लिए जहर से कम नहीं सर्दियों की...

November 28, 2025

स्नैक्स में चाय के साथ बनाएं क्रिस्पी और टेस्टी मोरिंगा...

November 28, 2025
Premanand Maharaj: क्या पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? जानें प्रेमानंद महाराज ने क्या बताया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Premanand Maharaj: क्या पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? जानें प्रेमानंद महाराज ने क्या बताया
Premanand Maharaj: क्या पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? जानें प्रेमानंद महाराज ने क्या बताया
Premanand Maharaj: क्या पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? जानें प्रेमानंद महाराज ने क्या बताया
Premanand Maharaj: क्या पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? जानें प्रेमानंद महाराज ने क्या बताया