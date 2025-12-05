Home > धर्म > Aaj Ka Panchang: 5 दिसंबर, शुक्रवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

Aaj Ka Panchang: आज 5 दिसंबर, शुक्रवार का दिन है. इस दिन पौष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. आज के पंचांग से जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, राहु काल का समय और इस दिन बनने वाले शुभ योग.

By: Tavishi Kalra | Last Updated: December 5, 2025 1:30:44 PM IST

Aaj Ka Panchang: 5 दिसंबर, शुक्रवार का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय


Aaj Ka Panchang: आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी को समर्पित है. इस दिन को अति शुभ माना जा रहा है. आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत शुभ मुहूर्त को देखकर ही करें. 

पंचांग के जरिए हम प्रत्येक दिन शुभ समय, राहु काल, योग, तिथि के बारे में जान सकते हैं. पंचांग का अर्थ हैं ‘पांच अंग’. एक पारंपरिक हिंदू कैलेंडर है जो ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है. पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण नामक पांच खगोलीय घटकों की जानकारी दी जाती है. जिसका ज्यादातर उपयोग शुभ मुहूर्त और महत्वपूर्ण धार्मिक और ज्योतिषीय कार्यों के लिए किया जाता है.

पंचांग को ज्योतिष शास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है और जन्म कुंडली बनाने में प्रयोग किया जाता है. यहां पढ़ें आज यानि 5 दिसंबर, 2025 शुक्रवार का पंचांग और जानें आज का शुभ मुहूर्त और राहु काल.

सूर्योदय एवं चन्द्रोदय

सूर्योदय    06:59 AM
सूर्यास्त    05:24 PM
चन्द्रोदय    05:36 PM
चन्द्रास्त    07:22 AM

पञ्चाङ्ग

तिथि    प्रतिपदा – 12:55 AM, दिसम्बर 06 तक
नक्षत्र    रोहिणी – 11:46 AM तक
योग    सिद्ध – 08:08 AM तक
करण    बालव – 02:48 PM तक
वार    शुक्रवार
पक्ष    कृष्ण पक्ष

चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर

विक्रम सम्वत    2082 कालयुक्त
बृहस्पति संवत्सर कालयुक्त – 03:07 PM, अप्रैल 25, 2025 तक
शक सम्वत    1947 विश्वावसु
गुजराती सम्वत    2082 पिङ्गल
चन्द्रमास    पौष – पूर्णिमान्त
प्रविष्टे/गते    20
मार्गशीर्ष – अमान्त

राशि तथा नक्षत्र

चन्द्र राशि    वृषभ – 10:15 PM तक
नक्षत्र पद    रोहिणी – 11:46 AM तक
सूर्य राशि    वृश्चिक
सूर्य नक्षत्र    ज्येष्ठा
सूर्य नक्षत्र पद    ज्येष्ठा 

शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त    05:11 AM से 06:05 AM
प्रातः सन्ध्या    05:38 AM से 06:59 AM
अभिजित मुहूर्त 11:51 AM से 12:33 PM    
विजय मुहूर्त    01:56 PM से 02:37 PM
गोधूलि मुहूर्त    05:21 PM से 05:49 PM    
सायाह्न सन्ध्या    05:24 PM से 06:46 PM
अमृत काल    08:59 AM से 10:22 AM    
निशिता मुहूर्त    11:45 PM से 12:39 AM, 
      

अशुभ समय

राहुकाल    10:54 AM से 12:12 PM
यमगण्ड    02:48 PM से 04:06 PM
आडल योग    11:46 AM से 07:00 AM, दिसम्बर 06    
दुर्मुहूर्त    09:04 AM से 09:46 AM
गुलिक काल    08:18 AM से 09:36 AM        
वर्ज्य    04:41 PM से 06:05 PM          बाण    मृत्यु – 08:35 AM से पूर्ण रात्रि तक      

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: 5 decemberaaj ka panchangrahu kaalshubh muhuratToday Panchang
