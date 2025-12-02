2026 में होली दिवाली कब? आज ही नोट कर लें सही डेट और मुहूर्त

Holi Diwali 2026 Dates: साल 2026 की शुरुआत होने वाली है. हिंदू धर्म के 2 बड़े त्योहार है होली और दिवाली. हिंदू धर्म में हर त्योहार का अपना अलग और विशेष महत्व है. साल 2026 में होली और दिवाली किस-किस दिन मनाई जाएगी. यहां देखें दो प्रमुख त्योहारों की सही डेट और शुभ मुहूर्त.

होली 2026 में कब है?

पंचांग के अनुसार 2026 में होली का पर्व 4 मार्च 2026, बुधवार के दिन पड़ेगा. साथ ही होलिका दहन एक दिन पहले यानि 3 मार्च को किया जाएगा.

होली का पर्व पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है.

इस दिन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च 2026 को शाम 5.55 मिनट पर होगी.

पूर्णिमा तिथि का समापन 3 मार्च 2026 को शाम 5.07 मिनट पर होगा.

इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5.04 मिनट से लेकर 5.54 मिनट तक रहेगा.

दिवाली 2026 में कब है?

पंचांग के अनुसार साल 2026 में दिवाली 8 नवंबर के दिन पड़ रही है. 8 नवंबर को रविवार है. इस दिन अमावस्या तिथि रहेगी. इस दिन पूजा करने संध्याकाल में की जाती है.

इस दिन अमावस्या तिथि की शुरुआत 8 नवंबर 2026 को सुबह 11.27 मिनट पर होगी.

अमावस्या तिथि समाप्त 9 नवंबर को दोपहर 12.31 मिनट पर होगी.

इस दिन लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त- शाम 5.54 मिनट से लेकर शाम 7.50 मिनट रहेगा.

जिसकी कुल अवधि 1 घंटा और 56 मिनट रहेगी.

प्रदोष काल शाम 5.31 मिनट से लेकर रात 8.09 मिनट तक रहेगा.

यह दोनों की पर्व देशभर में धूम-धाम से मनाए जाते हैं. दोनों की पर्व का अपना अलग महत्व है. इस दिन अपनों को शुभकामनाएं भेजते हैं और पर्व बधाई देते हैं.

Pradosh Vrat: भौम प्रदोष व्रत आज, इस मुहूर्त में करें प्रदोष व्रत की पूजा, नोट करें समय