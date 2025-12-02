Home > धर्म > 2026 में होली दिवाली कब? आज ही नोट कर लें सही डेट और मुहूर्त

साल 2026 में हिंदू धर्म के दो प्रमुख पर्व कब पड़ेंगे. हिंदू धर्म में होली और दिवाली का विशेष महत्व है. लोग पूरे साल इन 2 त्योहारों का इंतजार करते हैं और इन पर्वों को बहुत ही धूम-धाम से मनाते हैं.

By: Tavishi Kalra | Published: December 2, 2025 12:15:19 PM IST

Holi Diwali 2026 Dates: साल 2026 की शुरुआत होने वाली है. हिंदू धर्म के 2 बड़े त्योहार है होली और दिवाली. हिंदू धर्म में हर त्योहार का अपना अलग और विशेष महत्व है. साल 2026 में होली और दिवाली किस-किस दिन मनाई जाएगी. यहां देखें दो प्रमुख त्योहारों की सही डेट और शुभ मुहूर्त.

होली 2026 में कब है?

पंचांग के अनुसार 2026 में होली का पर्व 4 मार्च 2026, बुधवार के दिन पड़ेगा. साथ ही होलिका दहन एक दिन पहले यानि 3 मार्च को किया जाएगा.

होली का पर्व पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है.
इस दिन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च 2026 को शाम 5.55 मिनट पर होगी.
पूर्णिमा तिथि का समापन 3 मार्च 2026 को शाम 5.07 मिनट पर होगा.
इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5.04 मिनट से लेकर 5.54 मिनट तक रहेगा.

दिवाली 2026 में कब है?

पंचांग के अनुसार साल 2026 में दिवाली 8 नवंबर के दिन पड़ रही है. 8 नवंबर को रविवार है. इस दिन अमावस्या तिथि रहेगी. इस दिन पूजा करने संध्याकाल में की जाती है.

इस दिन अमावस्या तिथि की शुरुआत 8 नवंबर 2026 को सुबह 11.27 मिनट पर होगी.
अमावस्या तिथि समाप्त 9 नवंबर को दोपहर 12.31 मिनट पर होगी.
इस दिन लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त- शाम 5.54 मिनट से लेकर शाम 7.50 मिनट रहेगा.
जिसकी कुल अवधि 1 घंटा और 56 मिनट रहेगी.
प्रदोष काल शाम 5.31 मिनट से लेकर रात 8.09 मिनट तक रहेगा.

यह दोनों की पर्व देशभर में धूम-धाम से मनाए जाते हैं. दोनों की पर्व का अपना अलग महत्व है. इस दिन अपनों को शुभकामनाएं भेजते हैं और पर्व बधाई देते हैं.

Pradosh Vrat: भौम प्रदोष व्रत आज, इस मुहूर्त में करें प्रदोष व्रत की पूजा, नोट करें समय

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: dateDiwali 2026diwali 2026 datediwali 2026 kabHoli 2026holi 2026 dateholi 2026 kab
