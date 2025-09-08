समाप्त हुआ चंद्रग्रहण, अब आसमान में दिखेगा ‘रेड सन’, ठीक 14 दिन बाद सूर्यग्रहण

Chandra Grahan 2025: कल रात हर तरफ ब्लड मून दिखाई दिया। हर व्यक्ति इसे देखने के लिए बेताब था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये साल 2025 का आखिरी चंद्रग्रहण था। जो अब समाप्त हो चुका है। खगोल प्रेमियों और श्रद्धालुओं के लिए यह एक अलग ही नज़ारा था। पूर्णिमा के लाल रंग के इस रूप को दुनिया भर के लोगों ने देखा और इसे विशेष आध्यात्मिक महत्व से जोड़ा गया। वैज्ञानिकों ने भी इसे लेकर अलग अलग बातें कहीं। जिसे सुनकर हर कोई हैरान था।

14 दिन बाद सूर्य ग्रहण

जैसे ही चंद्रग्रहण समाप्त हुआ वैसे ही सूर्यग्रहण को लेकर भी खबर सामने आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब ठीक 14 दिन बाद सूर्यग्रहण लगने वाला है। खगोल विज्ञान की दृष्टि से भी यह ग्रहण उतना ही रोचक माना जा रहा है जितना की कल का चंद्रग्रहण रहा। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत समेत कई देशों में इसकी आंशिक और पूर्ण दृश्यता देखी जा सकेगी। वहीं अब वैज्ञानिक और ज्योतिषी दोनों ही इसके प्रभावों का अध्ययन करने में जुट गई हैं।

कब होता है चंद्र ग्रहण

धार्मिक मान्यता के मुताबिक चंद्रग्रहण तब होता है जब राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यह एक खगोलीय घटना है। चंद्रग्रहण तभी दिखाई देता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 7–8 सितंबर 2025 की रात का यह चंद्रग्रहण भारत में देर रात समाप्त हुआ। इसकी शुरुआत 7 सितंबर को रात 8:58 बजे पेनुम्ब्रल चरण से हुई, फिर 9:57 बजे आंशिक ग्रहण आरंभ हुआ और 11:01 बजे यह पूर्ण ग्रहण में परिवर्तित हो गया।

