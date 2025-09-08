Home > धर्म > समाप्त हुआ चंद्रग्रहण, अब आसमान में दिखेगा ‘रेड सन’, ठीक 14 दिन बाद सूर्यग्रहण

समाप्त हुआ चंद्रग्रहण, अब आसमान में दिखेगा ‘रेड सन’, ठीक 14 दिन बाद सूर्यग्रहण

Chandra Grahan 2025: कल देर रात चंद्र ग्रहण समाप्त हो गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब ठीक 14 दिन बाद सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। जिसके चलते वैज्ञानिक अध्ययन में जुट गए हैं

Published By: Heena Khan
Published: September 8, 2025 06:10:00 IST

chandra grahan 2025
chandra grahan 2025

Chandra Grahan 2025: कल रात हर तरफ ब्लड मून दिखाई दिया। हर व्यक्ति इसे देखने के लिए बेताब था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये साल 2025 का आखिरी चंद्रग्रहण था। जो अब समाप्त हो चुका है। खगोल प्रेमियों और श्रद्धालुओं के लिए यह एक अलग ही नज़ारा था। पूर्णिमा के लाल रंग के इस रूप को दुनिया भर के लोगों ने देखा और इसे विशेष आध्यात्मिक महत्व से जोड़ा गया। वैज्ञानिकों ने भी इसे लेकर अलग अलग बातें कहीं। जिसे सुनकर हर कोई हैरान था। 

14 दिन बाद सूर्य ग्रहण 

जैसे ही चंद्रग्रहण समाप्त हुआ वैसे ही सूर्यग्रहण को लेकर भी खबर सामने आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब ठीक 14 दिन बाद सूर्यग्रहण लगने वाला है। खगोल विज्ञान की दृष्टि से भी यह ग्रहण उतना ही रोचक माना जा रहा है जितना की कल का चंद्रग्रहण रहा। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत समेत कई देशों में इसकी आंशिक और पूर्ण दृश्यता देखी जा सकेगी। वहीं अब वैज्ञानिक और ज्योतिषी दोनों ही इसके प्रभावों का अध्ययन करने में जुट गई हैं।

Chandra Grahan 2025: क्या चंद्रग्रहण के बाद नहाना जरूरी होता है? जानें क्या है वजह

कब होता है चंद्र ग्रहण 

धार्मिक मान्यता के मुताबिक चंद्रग्रहण तब होता है जब राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यह एक खगोलीय घटना है। चंद्रग्रहण तभी दिखाई देता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 7–8 सितंबर 2025 की रात का यह चंद्रग्रहण भारत में देर रात समाप्त हुआ। इसकी शुरुआत 7 सितंबर को रात 8:58 बजे पेनुम्ब्रल चरण से हुई, फिर 9:57 बजे आंशिक ग्रहण आरंभ हुआ और 11:01 बजे यह पूर्ण ग्रहण में परिवर्तित हो गया।

चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद जरूर से कर लें ये काम, शुद्धता के साथ मिलेगी दुष्प्रभावों से मुक्ति

Tags: Chandra Grahan 2025dharm newslatest newsSurya Grahan 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
समाप्त हुआ चंद्रग्रहण, अब आसमान में दिखेगा ‘रेड सन’, ठीक 14 दिन बाद सूर्यग्रहण

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

समाप्त हुआ चंद्रग्रहण, अब आसमान में दिखेगा ‘रेड सन’, ठीक 14 दिन बाद सूर्यग्रहण

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

समाप्त हुआ चंद्रग्रहण, अब आसमान में दिखेगा ‘रेड सन’, ठीक 14 दिन बाद सूर्यग्रहण
समाप्त हुआ चंद्रग्रहण, अब आसमान में दिखेगा ‘रेड सन’, ठीक 14 दिन बाद सूर्यग्रहण
समाप्त हुआ चंद्रग्रहण, अब आसमान में दिखेगा ‘रेड सन’, ठीक 14 दिन बाद सूर्यग्रहण
समाप्त हुआ चंद्रग्रहण, अब आसमान में दिखेगा ‘रेड सन’, ठीक 14 दिन बाद सूर्यग्रहण
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?