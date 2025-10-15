भूले से भी बस में न करें ये गलतियां, वरना हो सकता है जैसलमेर जैसा हादसा; एक गलती छीन लेगी कई जिंदगियां

Jaisalmer Bus Fire: त्योहारों का सीजन चल रहा है. ऐसे में लोग अपने घर जाने के लिए बेताब रहते हैं. जो लोग काम या पढ़ाई के सिलसिले में घर से दूर रहते हैं, उनके लिए त्योहारों के दौरान घर आना बेहद मुश्किल होता है. लोग छठ की तैयारी पहले से ही शुरू कर देते हैं और जैसे-जैसे त्योहार नजदीक आता है, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन खचाखच भर जाते हैं. इसलिए, यात्रा के दौरान बेहद सावधानी बरतना ज़रूरी है. हाल ही में जैसलमेर में एक बस हादसा हुआ. इस हादसे में लगभग 20 लोगों की मौत हो गई. वहीं 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं. इस हादसे की वजह पटाखों में आग लगना बताया जा रहा है. वहीं अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा कोई हादसा न हो तो इन बातों का खास ख्याल रखें.

बाहर का खाना

अगर आप बस या ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि बाहर का खाना न खाएँ. कोशिश करें कि घर से ही खाना लाएँ या रेलवे द्वारा प्रमाणित विक्रेताओं से ही खरीदें. अगर बस से यात्रा कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट की साफ़-सफ़ाई की जाँच कर लें और ज़्यादा तला हुआ खाना खाने से बचें.

अजनबियों से ज़्यादा बातचीत

त्योहारों के दौरान बहुत भीड़ होती है, इसलिए अजनबियों से ज़्यादा बातचीत अक्सर महंगी पड़ सकती है, क्योंकि लोग अक्सर ऐसे मौकों का फ़ायदा उठाकर आपको ठग लेते हैं. बेहतर होगा कि अजनबियों के साथ खाने-पीने से बचें.

ज़्यादा जल्दबाज़ी

त्योहारों के दौरान घर पहुँचने के लिए हर कोई उत्साहित होता है, लेकिन जल्दबाज़ी से बचना ज़रूरी है. यह गलती आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है. अगर आपकी ट्रेन या बस छूटने वाली है, तो जल्दी से बस में चढ़ने की गलती न करें.

निषिद्ध वस्तुएँ

अगर आप दिवाली के दौरान यात्रा कर रहे हैं, तो छोटे पटाखे भी ले जाने की गलती न करें. इसी तरह, कुछ और चीज़ें भी हैं जो ट्रेनों और बसों में प्रतिबंधित हैं, जिन्हें ले जाने से बचना चाहिए, वरना आप कानूनी पचड़े में भी पड़ सकते हैं.

