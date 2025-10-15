राजस्थान में बिछ गईं लाशें! बस में लगी ऐसी भयंकर आग…जिंदा जल गए 20 लोग, आखिर कैसे हुआ जैसलमेर हादसा?

Jaisalmer Bus Fire: राजस्थान में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है. दरअसल, राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में मंगलवार दोपहर एक निजी बस आग की चपेट में आ गई. इस हादसे में कम से कम 20 यात्रियों की मौत हो गई और 16 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. यह हादसा जैसलमेर-जोधपुर राजमार्ग पर उस समय हुआ जब बस 57 यात्रियों को लेकर जोधपुर जा रही थी. जानकारी के मुताबिक, पुलिस कथित तौर पर इस संभावना की जांच में जुट गई है कि बस में आग पटाखों के फटने से लगी हो. राजस्थान के मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने इस हादसे को लेकर कहा है कि मैंने अपने जीवन में ऐसा हादसा कभी नहीं देखा. बस में विस्फोट हुआ था. एफएसएल टीम जांच करेगी.

कैसे हुआ हादसा?

इस मामले को लेकर मंत्री ने आगे बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और जरूरी सभी जानकारी जुटाई जा रही है. जानकारी के मुताबिक जांच में पता चला है कि कुछ यात्री पटाखे लेकर जा रहे थे, जिससे आग लग गई और बस में विस्फोट हो गया. बस और उसमें रखा सामान पूरी तरह जल गया. इतना ही नहीं इस दौरान 20 लोगों की मौत भी हो गई. वहीं ये हादसा इतना भयानक था कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

मिनटों में झुलस गए लोग

आपको बता दें इस हादसे को लेकर जैसलमेर पुलिस का कहना है कि बस दोपहर करीब 3 बजे जैसलमेर से रवाना हुई थी. जैसे ही बस हाईवे पर आगे बढ़ी, ड्राइवर ने देखा कि बस के पिछले हिस्से से धुंआ उठ रहा है. इस दौरान उसने बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसने पूरी बस को एक दम से अपनी चपेट में ले लिया. स्थानीय लोग और राहगीर घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया. वहीं सेना के जवानों ने भी बचाव और राहत कार्यों में मदद की.

