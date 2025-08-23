Ajmer News: पानी के हौज में पड़ा मिला युवक का शव,परिजनों ने लव जिहाद के फेर में हत्या के आरोप लगाते हुए दी नामजद रिपोर्ट

जावेद खांन की रिपोर्ट, Ajmer News: पीसांगन थानांतर्गत पिचोलिया सरहद में खेत के पास बने पानी के हौज में युवक का शव मिला जिसकी आंखों पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। हौज की दीवार पर मृतक का मोबाइल,जर्दे की पूड़ी व जमीन पर खाली शराब का पव्वा व मृतक के सेंडिल पड़े मिले। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पानी के हौज से शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए पीसांगन मोर्चरी में रखवाया। जहां पुलिस ने शाम को मृतक के बड़े भाई की रिपोर्ट पर मेडिकल बोर्ड से मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। थानाधिकारी प्रहलाद सहाय के मुताबिक उन्हें थाना क्षेत्र के पिचोलिया सरहद में रामपुरा डाबला निवासी सुखपाल पड़ौदा व सौदान पड़ौदा के खेत के पास बने पानी के हौज में किसी अज्ञात युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली।

मौके पर पहुंचे ग्रामीण

सूचना पर वह उच्च अधिकारियों को सूचना देते हुए मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। जहां पर उन्होंने मौका मुआयना करते हुए मृतक के शव को पानी से बाहर निकलवाया। इस दौरान अजमेर से पहुंची एमओबी व फॉरेंसिक टीम के अलावा डिप्टी अजमेर ग्रामीण रामचंद्र चौधरी एवं पुलिस टीम ने साक्ष्य जुटाते हुए। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों मृतक के भाई से मृतक युवक की शिनाख्ती करवाने पर युवक की पहचान समरथपुरा निवासी 38 वर्षीय कालूसिंह रावत पुत्र छितरसिंह रावत के रूप में शिनाख्त हुई। थानाधिकारी प्रहलाद सहाय के मुताबिक मृतक के बड़े भाई शेरसिंह रावत ने उसके भाई की हत्या करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी। थानाधिकारी प्रहलाद सहाय ने बताया कि रिपोर्ट में शेरसिंह रावत ने आरोप लगाते हुए कहा की मेरे भाई कालूसिंह के घर पर आए दिन भगवानपुरा निवासी शब्बीर मोहम्मद पुत्र जब्बार मुसलमान आता जाता था।

क्या है पूरा मामला

जिसने मेरी भाभी को लव जिहाद में फंसा कर उसका धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर करता था। जिसका मेरा भाई कालूसिंह विरोध किया करता था। अभी कुछ दिन पूर्व शब्बीर मेरी भाभी को मेरे भाई की जानकारी में लाये बिना ही बहकाकर पैदल रामदेवरा लेकर गया था। उक्त आरोपी ने पूर्व में भी मेरी भाभी को जबरन बहकाकर मेरे भाई व परिवार के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके चलते मेरा भाई कालूसिंह शब्बीर मोहम्मद से परेशान हो चुका था। थानाधिकारी प्रहलाद सहाय ने बताया कि रिपोर्ट में पीड़ित शेरसिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि शब्बीर मौहम्मद ने लव जिहाद के मध्यनजर उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड की तर्ज पर मेरे भाई की पड़यंत्र पूर्वक हत्या की है। उसके भाई की हत्या में अन्य सहयोगी भी शामिल हो सकते है। पीड़ित ने रिपोर्ट में आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे भाई के शव की स्थिति देखकर मालूम पड़‌ता है कि आरोपी व उसके सहयोगियों ने उसके भाई के साथ बुरी तरह से मारपीट कर मेरे भाई की निर्मम हत्याकर उसके शव को पानी के हौज में फेंक दिया। मृतक कालूसिंह रावत के भाई ने गंभीर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट में कहा है कि यह मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, और आरोपी के तार आतंकवादी संगठनो से भी जुडे हो सकते है। मेरी भाभी की तरह और अन्य हिंदु महिलाओं के साथ ही ऐसी लव जिहाद की घटना घटित होने की संभावना है।

