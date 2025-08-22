Home > देश > Ram Nath Kovind: RSS के 100वें विजयादशमी उत्सव में मुख्य अतिथि होंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

Ram Nath Kovind: RSS के 100वें विजयादशमी उत्सव में मुख्य अतिथि होंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

Ram Nath Kovind: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) 2 अक्टूबर, 2025 को नागपुर के ऐतिहासिक रेशमबाग मैदान में अपना वार्षिक श्री विजयादशमी उत्सव आयोजित करेगा, जिसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 22, 2025 19:39:20 IST

Ram Nath Kovind
Ram Nath Kovind

100th RSS Vijaya Dashami Utsav: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) 2 अक्टूबर, 2025 को नागपुर के ऐतिहासिक रेशमबाग मैदान में अपना वार्षिक श्री विजयादशमी उत्सव आयोजित करेगा, जिसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस वर्ष का उत्सव असाधारण महत्व रखता है क्योंकि आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है।

डॉ. मोहन भागवत करेंगे संबोधित 

इस कार्यक्रम में आरएसएस के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत भी उपस्थित रहेंगे, जो स्वयंसेवकों के समूह को संबोधित करेंगे। इस संगठन की स्थापना 1925 में विजयादशमी के पावन दिन हुई थी और तब से, इस उत्सव को चिंतन, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय मूल्यों की पुनः पुष्टि के अवसर के रूप में बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता रहा है।

मुख्य आकर्षण शस्त्र पूजा या शस्त्रों की पूजा

इस आयोजन का मुख्य आकर्षण शस्त्र पूजा या शस्त्रों की पूजा है, जो धर्म की रक्षा और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। सरसंघचालक पारंपरिक रूप से समारोह के दौरान एक मुख्य भाषण देते हैं, जिसमें वे राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर अंतर्दृष्टि साझा करते हैं और साथ ही स्वयंसेवकों को आने वाले वर्ष के लिए मार्गदर्शन भी देते हैं। उनके भाषण को संगठन के सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक वक्तव्यों में से एक माना जाता है, जो अक्सर देशव्यापी ध्यान आकर्षित करता है।

Online Gaming Bill: ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल बना कानून, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी, 1 करोड़ रुपये जुर्माने के साथ जेल का प्रावधान

परंपरा के अनुसार, विजयादशमी समारोह में आप्टा (शमी) के पत्तों का आदान-प्रदान भी शामिल होता है, जो दशहरा की एक रस्म है और ‘सोने’ के आदान-प्रदान का प्रतीक है, जो धन, समृद्धि और सद्भावना का प्रतीक है। शाम को, स्वयंसेवक सरसंघचालक से मिलकर उन्हें ये प्रतीकात्मक पत्ते भेंट करते हैं, जिससे भाईचारे और समुदाय के बंधन की पुष्टि होती है।

Rajnath Singh on Asim Munir: पाकिस्तान अभी भी डंपर है तो… राजनाथ सिंह ने आसिम मुनीर के बयानों का उड़ाया मजाक! जानें क्या-क्या कहा?

Tags: 100th rss vijaya dashami utsavhome-hero-pos-2
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बरसात के मौसम में मलेरिया के मच्छरों से बचाव के...

August 22, 2025

छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए घूम आएं दिल्ली–NCR की...

August 22, 2025

खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने के 5 गजब के...

August 22, 2025

खाली पेट दही खाने से क्या होता है?

August 22, 2025

इन 4 लोगों को रोजाना करना चाहिए इलायची का सेवन

August 22, 2025

Sprouts खाने के 5 बड़े नुकसान

August 22, 2025
Ram Nath Kovind: RSS के 100वें विजयादशमी उत्सव में मुख्य अतिथि होंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Ram Nath Kovind: RSS के 100वें विजयादशमी उत्सव में मुख्य अतिथि होंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ram Nath Kovind: RSS के 100वें विजयादशमी उत्सव में मुख्य अतिथि होंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
Ram Nath Kovind: RSS के 100वें विजयादशमी उत्सव में मुख्य अतिथि होंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
Ram Nath Kovind: RSS के 100वें विजयादशमी उत्सव में मुख्य अतिथि होंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
Ram Nath Kovind: RSS के 100वें विजयादशमी उत्सव में मुख्य अतिथि होंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?