Ram Nath Kovind: RSS के 100वें विजयादशमी उत्सव में मुख्य अतिथि होंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

100th RSS Vijaya Dashami Utsav: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) 2 अक्टूबर, 2025 को नागपुर के ऐतिहासिक रेशमबाग मैदान में अपना वार्षिक श्री विजयादशमी उत्सव आयोजित करेगा, जिसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस वर्ष का उत्सव असाधारण महत्व रखता है क्योंकि आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है।

डॉ. मोहन भागवत करेंगे संबोधित

इस कार्यक्रम में आरएसएस के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत भी उपस्थित रहेंगे, जो स्वयंसेवकों के समूह को संबोधित करेंगे। इस संगठन की स्थापना 1925 में विजयादशमी के पावन दिन हुई थी और तब से, इस उत्सव को चिंतन, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय मूल्यों की पुनः पुष्टि के अवसर के रूप में बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता रहा है।

मुख्य आकर्षण शस्त्र पूजा या शस्त्रों की पूजा

इस आयोजन का मुख्य आकर्षण शस्त्र पूजा या शस्त्रों की पूजा है, जो धर्म की रक्षा और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। सरसंघचालक पारंपरिक रूप से समारोह के दौरान एक मुख्य भाषण देते हैं, जिसमें वे राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर अंतर्दृष्टि साझा करते हैं और साथ ही स्वयंसेवकों को आने वाले वर्ष के लिए मार्गदर्शन भी देते हैं। उनके भाषण को संगठन के सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक वक्तव्यों में से एक माना जाता है, जो अक्सर देशव्यापी ध्यान आकर्षित करता है।

परंपरा के अनुसार, विजयादशमी समारोह में आप्टा (शमी) के पत्तों का आदान-प्रदान भी शामिल होता है, जो दशहरा की एक रस्म है और ‘सोने’ के आदान-प्रदान का प्रतीक है, जो धन, समृद्धि और सद्भावना का प्रतीक है। शाम को, स्वयंसेवक सरसंघचालक से मिलकर उन्हें ये प्रतीकात्मक पत्ते भेंट करते हैं, जिससे भाईचारे और समुदाय के बंधन की पुष्टि होती है।

