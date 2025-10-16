Home > अजब गजब न्यूज > समय से बहुत आगे है ये गांव, जहां हर कोई है ज्योतिष; चुटकी बजाते ही जान लेते हैं लोगों का आने वाला भविष्य!

Indonesia: इंडोनेशिया में बादुई जनजाति का एक अनोखा गांव मौजूद है. यह गांव बाहरी दुनिया से अलग है, जिसके बारे में हर किसी को जानकारी नहीं है. इस गांव के सभी लोग भविष्य देखना और मन पढ़ना अच्छी तरह जानते हैं.

By: Preeti Rajput | Published: October 16, 2025 6:53:20 AM IST

Indonesia Baduy Tribe: दुनिया में कई ऐसी जगह मौजूद हैं, जो अनोखी और चमत्कारी हैं. इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर भी एक ऐसा ही गांव बसा हुआ है. इस गांव में बादुई जनजाति (Indonesia Baduy Tribe) रहती है. यह गांव दुनिया से काफी अलग हो चुका है. जहां एक तरफ दुनिया के पास स्मार्ट फोन, बिजली, टीवी सबकुछ मौजूद है. लेकिन इस गांव के लोगों के पास इस तरह की कोई भी चीज मौजूद नहीं है. बादुई लोगों को ‘धरती का पहला इंसान’ भी कहा जाता है. इस जनजाती के सबसे खआस बात है कि इनके धर्मगुरुओं के पास कई शक्तियां मौजूद हैं. वह तुरंत किसी का भी मन पढ़ सकते हैं और लोगों का भविष्य भी बता सकते हैं

भविष्य जान लेते हैं यहां के लोग 

सोशल मीडिया पर हाल ही में ट्रैवल व्लॉगर ईसा खान ने एक बेहद खूबसूरत वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बादुई लोगों के जीवन और उनकी शक्तियों के बारे में बताया है. वीडियो में दी गई जानकारी देख लोग हैरान रह गए हैं. माना जाता है कि बादुई लोग भगवान से सीधा बातचीत कर सकते हैं. जानकारी के मुताबिक, बादुई जनजाति कंधारसी गांव के पास रहती है. इस जगह 1200 लोगों का समूह रहता है. यह सभी लोग सुंडानी (Sundani) भाषा बोलते हैं. 

प्राकृतिक वातावरण के प्रति संवेदनशील 

ट्रैवल व्लॉगर ईसा खान ने बताया कि-बादुय लोगों का मानना ​​है कि वे पृथ्वी पर पहले लोग थे जिन्हें आपदाओं से बचने के लिए कड़े नियमों का पालन करना पड़ता था. वे प्राकृतिक वातावरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं. उन्हें धातु की कुदाल का उपयोग करने की मनाही है, जो मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करती है.



कई नियमों का करते हैं पालन 

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि- स्कूली शिक्षा, कांच, शराब, जूते, पानी का मार्ग बदलना और चौपाया पालना, बादुय लोगों के लिए वर्जित कार्यों की लंबी सूची में शामिल हैं. उन्हें हत्या करना, चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, नशे में धुत होना, रात में खाना खाना, किसी भी प्रकार का वाहन लेना, फूल या इत्र पहनना, सोना या चांदी स्वीकार करना, धन छूना या बाल कटवाना मना है.

बेहद खास है ये गांव 

ट्रैवल व्लॉगर ने आगे बताया कि उनका समाज गांवों के एक बाहरी क्षेत्र (बाहरी बादुय) और केवल तीन गांवों के एक आंतरिक क्षेत्र (आंतरिक बादुय) में विभाजित है. नियम तोड़ने वाले बादुय लोगों को बाहरी क्षेत्र में निर्वासित कर दिया जाता है. बादुय लोगों में कुछ धार्मिक व्यक्तियों के पास अलौकिक शक्तियां मानी जाती हैं. ऐसा कहा जाता है कि वे मन पढ़ सकते हैं, भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं और भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं. किसी भी बाहरी व्यक्ति को उनके पवित्र स्थान पर किए जाने वाले अनुष्ठानों को देखने की अनुमति नहीं दी गई है.

