भारत का ऐसा घर, कमरा बदलते ही पहुंच जाएंगे दूसरे देश; फ्री में परिवार करता है विदेश की यात्रा

India to Myanmar: वैसे तो भारत से किसी दूसरे देश में जाने के लिए हवाई जहाज का सहारा लेना पड़ता है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अजीबोगरीब घर के बारे में बताने वाले हैं जिस एक घर के दूसरे कमरे में एंट्री लेते ही आप दूसरे देश में पहुंच जाएंगे. यह घर अपनी अनोखी पहचान के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिससे देश-दुनिया भर के लोग इसे जानते हैं. क्या आप इस घर के बारे में जानते हैं? अगर नहीं, तो आज हम आपको इस घर के बारे में हर एक जानकारी देने आए हैं. चलिए जान लेते हैं कि ये घर कहां है और इसका क्या इतिहास है.

दो देशों में एक घर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घर दो देशों की सीमा पर बना है. एक सीमा भारत से लगती है और दूसरी म्यांमार से. भारत का यह अनोखा घर नागालैंड राज्य के लोंगवा गांव में स्थित है. यह गांव भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित है. इस घर को देखने के लिए अक्सर लोग दूर-दूर से आते हैं. खास बात ये है कि इस घर की खासियत यह है कि रसोईघर म्यांमार में है, जबकि शयनकक्ष भारत में. नतीजतन, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने मात्र से ही देश बदल जाता है.

निवासियों को मिली दोहरी नागरिकता

यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत-म्यांमार सीमा गांव के मुखिया के घर से होकर गुजरती है. यह घर दोनों सीमाओं पर स्थित है. नतीजतन, मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR) के तहत इस घर को विशेष दर्जा प्राप्त है. इससे निवासियों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है. खास बात तो ये है कि यहां के निवासियों के पास दोहरी नागरिकता है. इससे वो आसानी से एक-दूसरे के देशों की यात्रा कर सकते हैं. अक्सर, वो पढ़ाई और काम के लिए एक-दूसरे के देशों में जाते हैं.

