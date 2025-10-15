Home > मध्य प्रदेश > Video: सनातन विरोधी कहने पर भड़क उठीं CSP Hina Khan, जय श्री राम के नारे लगाकर विरोधियों को दिया मुंहतोड़ जवाब

Video: सनातन विरोधी कहने पर भड़क उठीं CSP Hina Khan, जय श्री राम के नारे लगाकर विरोधियों को दिया मुंहतोड़ जवाब

MP CSP Hina Khan: मध्य प्रदेश के ग्वालियर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें सीएसपी हिना खान जय श्री राम का नारा लगाती हुईं नजर आ रहीं हैं.

By: Sohail Rahman | Published: October 15, 2025 9:20:19 AM IST

Gwalior CSP Hina Khan Viral Video
Gwalior CSP Hina Khan Viral Video

MP News: ग्वालियर में अंबेडकर प्रतिमा विवाद के बाद दलित संगठनों और अन्य संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान वापस ले लिया है, लेकिन शहर में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. जानकारी सामने आ रही है कि शांति बनाए रखने के लिए 4 हजार पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है. इस बीच, मंगलवार को बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा और उनके समर्थकों की पुलिस से उस समय झड़प हो गई जब वह और उनके समर्थक एक मंदिर के बाहर सुंदर कांड का पाठ करने जा रहे थे. हालांकि, शहर में धारा 163 लागू होने के कारण बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन, धरना और रैलियों के आयोजन पर पाबंदी लगा दी गई है. इसके अलावा, जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. जिसकी वजह से सीएसपी हिना खान ने उन्हें रोक दिया.

सीएसपी हिना खान ने लगाए ‘जय श्री राम’ के नारे

सुंदरकांड का पाठ करने से रोके जाने पर वकील अनिल मिश्रा ने गुस्से में उन्हें सनातन विरोधी कहा और अपने समर्थकों के साथ ‘जय श्री राम’ के नारे लगाने लगे. जिसकी प्रतिक्रिया देते हुए सीएसपी हिना खान ने उनकी आंखों में आंखें डालते हुए ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए. इसके बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे इस तरह से डरा नहीं सकते. इस तीखी बहस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. आगे अपनी बात रखते हुए सीएसपी हिना खान ने कहा कि यह एसडीएम का फैसला है.



यह भी पढ़ें :- 

‘महंगी दवा लिखो और विदेश..’, MP में दवा कंपनियों-डॉक्टरों के बीच गंदा खेल, अब हुआ ये बड़ा एक्शन!

तीखी बहस का वीडियो हुआ वायरल

वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एडवोकेट अनिल मिश्रा के समर्थक सुंदरकांड का आयोजन करने की योजना बना रहे थे, लेकिन सीएसपी हिना खान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, जिससे बहस छिड़ गई. इस बीच अनिल मिश्रा ने सीएसपी से कहा कि आपने हमारे लोगों को रोका है. जिसके जवाब में हिना खान ने कहा कि मैंने आपको नहीं रोका, यह एसडीएम का फैसला है. अनिल मिश्रा ने आगे कहा कि आप ऐसा दो बार कर चुके हैं और फिर खान पर सनातन धर्म के विरुद्ध होने का आरोप लगाया.

सीएसपी ने बेखौफ होकर ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए. प्रदर्शनकारियों द्वारा हिना खान को सनातन विरोधी कहने पर सीएसपी भड़क उठी और बोलीं कि मैं सनातन धर्म विरोधी नहीं हूं. इस बीच एडवोकेट अनिल मिश्रा और उनके समर्थकों ने कहा कि यह सनातन धर्म विरोधी है और ‘जय श्री राम’ के नारे लगाने लगे. सीएसपी हिना खान भी उनके साथ ‘जय श्री राम’ के नारे लगाने लगीं. सीएसपी हिना खान को जय श्री राम का नारा लगाते हुए देख एडवोकेट अनिल मिश्रा के समर्थक खामोश हो गए.

मंदिर में मौजूद पुजारी ने क्या कहा?

दूसरी तरफ सुंदरकांड विवाद के बारे में मंदिर में मौजूद पुजारी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएसपी ने हमें बुलाया था. उन्होंने हमें बिना उनकी अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित न करने के लिए कहा था. हमने उनके आदेश का पालन किया. गौरतलब है कि ग्वालियर में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. यह विवाद बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और रक्षा मोर्चा नामक एक संगठन चलाने वाले शख्स के बयान से शुरू हुआ था. 

यह भी पढ़ें :- 

पत्नी ने पति को भेजा मिठाई लेने, फिर बॉयफ्रेंड को बुलाकर हुई फरार; पिता ने उठाया ये दर्दनाक कदम

Tags: CSP Hina Khangwalior newsMP NewsTrending Videoviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
Video: सनातन विरोधी कहने पर भड़क उठीं CSP Hina Khan, जय श्री राम के नारे लगाकर विरोधियों को दिया मुंहतोड़ जवाब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Video: सनातन विरोधी कहने पर भड़क उठीं CSP Hina Khan, जय श्री राम के नारे लगाकर विरोधियों को दिया मुंहतोड़ जवाब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Video: सनातन विरोधी कहने पर भड़क उठीं CSP Hina Khan, जय श्री राम के नारे लगाकर विरोधियों को दिया मुंहतोड़ जवाब
Video: सनातन विरोधी कहने पर भड़क उठीं CSP Hina Khan, जय श्री राम के नारे लगाकर विरोधियों को दिया मुंहतोड़ जवाब
Video: सनातन विरोधी कहने पर भड़क उठीं CSP Hina Khan, जय श्री राम के नारे लगाकर विरोधियों को दिया मुंहतोड़ जवाब
Video: सनातन विरोधी कहने पर भड़क उठीं CSP Hina Khan, जय श्री राम के नारे लगाकर विरोधियों को दिया मुंहतोड़ जवाब