पत्नी ने पति को भेजा मिठाई लेने, फिर बॉयफ्रेंड को बुलाकर हुई फरार; पिता ने उठाया ये दर्दनाक कदम

Morena Suicide Father: ज्योति अपने पति जगदीश के साथ अपने मायके आई हुई थी. जब वे बाजार पहुंचे, तो उसने पति से कहा कि वह मिठाई खरीद ले और वह उसका इंतज़ार करेगी.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 10, 2025 10:14:25 PM IST

MP Morena Father Suicide: हाल ही में पति-पत्नी के बीच किसी तीसरे व्यक्ति के आने के कई मामले सामने आए हैं. अब मध्य प्रदेश से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति की मौत तक हो गई. दरअसल, चंबल अंचल के पोरसा इलाके में एक बुजुर्ग पिता ने अपनी शादीशुदा बेटी के प्रेमी के साथ भाग जाने पर शर्मिंदगी के चलते आत्महत्या कर ली.

 प्रेमी संग भागी बेटी, पिता ने किया सुसाइड

करसड्डा गांव निवासी पूरन सिंह कुशवाहा (62) ने अपनी बेटी ज्योति की शादी तीन साल पहले की थी. हालांकि, छह महीने पहले ही यह शादी टूट गई थी. इसके बाद पिता ने उसकी दूसरी शादी नवली निवासी जगदीश से तय कर दी. उन्हें पता नहीं था कि उनकी बेटी की योजना कुछ और ही थी.

पति को मिठाई लेने भेजा, फिर प्रेमी के साथ हुई फरार

खबरों के मुताबिक, ज्योति अपने पति जगदीश के साथ अपने मायके आई हुई थी. जब वे बाजार पहुंचे, तो उसने पति से कहा कि वह मिठाई खरीद ले और वह उसका इंतज़ार करेगी. जैसे ही उसका पति मिठाई खरीदने गया, ज्योति मौके का फायदा उठाकर अपने प्रेमी हर्ष जाटव के साथ भाग गई. जब उसका पति वापस लौटा, तो उसे अपनी पत्नी नहीं मिली. हालाँकि, जगदीश को ज्योति के प्रेम-प्रसंग के बारे में कुछ पता नहीं था.

उसने ज्योति को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली. फिर उसने अपने ससुर पूरन सिंह को इसकी सूचना दी. इस घटना और सामाजिक कलंक के डर ने पूरन सिंह को अंदर तक झकझोर दिया. इससे आहत होकर उसने देर रात घर में ही फांसी लगा ली.

पुलिस कर रही है जांच

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. ज्योति और उसके प्रेमी के खिलाफ गुमशुदगी और अपहरण का मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों की तलाश जारी है.

