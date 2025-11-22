Home > मध्य प्रदेश > अब इस जगह मस्जिद के पास खुदाई के वक्त मिली भगवान राम–सीता की मूर्तियां, की गई पूजा; दो समुदाय आमने-सामने

MP news: मूर्तियां मिलने के बाद हिंदू समुदाय के लोगों ने पूजा और रस्में कीं. कुछ लोगों ने मौके पर एक छोटा सा चबूतरा भी बनाया और उस पर मूर्तियां रख दीं.

By: Shubahm Srivastava | Published: November 22, 2025 3:32:05 AM IST

Ram Sita Idol Found In Sagar
Ram Sita Idol Found In Sagar


Ram Sita Idol Found In Sagar: शुक्रवार को मध्य प्रदेश के सागर में कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान मस्जिद की ज़मीन के पास खुदाई में भगवान राम और सीता की मूर्तियां मिलीं. संस्कृति बचाओ मंच के नेता ने एक वीडियो में कहा कि मस्जिद की खुदाई के दौरान मिली मूर्ति यह साबित करती है कि वहां कभी मंदिर हुआ करता था, और वे मांग कर रहे हैं कि उस जगह पर फिर से मंदिर बनाया जाना चाहिए.

माना जा रहा है कि ये मूर्तियां भगवान राम और सीता की हैं, जो जामा मस्जिद के पास कंस्ट्रक्शन के काम के लिए नींव खोदते समय मिलीं.

इलाके में दो पक्ष आमने-सामने

उन्होंने दावा किया कि वहां कभी मंदिर हुआ करता था और कहा कि ज़मीन पर बहुत पहले कब्ज़ा कर लिया गया था. हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ के कई लोग इलाके में पहुंच गए, जिससे भारी भीड़ जमा हो गई.

हिंदू समुदाय ने की पूजा

मूर्तियां मिलने के बाद हिंदू समुदाय के लोगों ने पूजा और रस्में कीं. कुछ लोगों ने मौके पर एक छोटा सा चबूतरा भी बनाया और उस पर मूर्तियां रख दीं. उन्होंने चेतावनी दी कि वे चबूतरा नहीं हटाने देंगे.

गांव में बढ़ाई गई सुरक्षा

पुलिस और अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, और गांव में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है. अधिकारी स्थिति को कंट्रोल करने और दोनों ग्रुप के बीच किसी भी टकराव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं.

